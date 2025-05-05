Перша відеокарта NVIDIA RTX 50 за ціною менше ніж $300 з’явилася у магазині

Відеокарта PNY GeForce RTX 5060 Overclocked Dual Fan

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BestBuy опублікував товарну сторінку відеокарти PNY GeForce RTX 5060. Вона стала першою NVIDIA RTX 50, яку роздрібний продавець пропонує менш ніж за $300.

Американський магазин опублікував сторінку відеокарти, яка ще не вийшла офіційно та очікується приблизно за два тижні. Втім, виробник вже офіційно показав модель у своєму каталозі, тому торгівельні підприємства вже можуть пропонувати попередні замовлення. Фактично вона стала першою картою Blackwell за $300 та найдешевшою з них.

Випуск RTX 5060, заснованої на графічному процесорі GB206 з 3840 ядрами CUDA, за наявними даними запланований на 19 травня, напередодні початку виставки Computex 2035. Зразки відеокарт оглядів, ймовірно, вже розповсюджуються.

BestBuy пропонує фабрично розігнаний PNY RTX 5060, що зазвичай не стосується моделей з рекомендованою роздрібною ціною. Наразі магазин не підтверджує наявність відеокарт на складі та не пропонує попереднє замовлення.

Сайт VideoCardz зазначає, що чи не найбільша проблема цих відеокарт — лише 8 ГБ вбудованої пам’яті. Ймовірно також, що вони використовуватимуть інтерфейс PCIe x8 PCIe 5.0. Більш просунутий варіант, RTX 5060 Ti 8 ГБ, демонструє значне падіння продуктивності під час використання PCIe 4.0.

Розділ Технології виходить за підтримки

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