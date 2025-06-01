Перші хвилин другого сезону «Венздей» — Netflx показав дуже оригінальні методи розслідування

Перші шість хвилин другого серіалу «Венздей» / Netflx Tudum

На Nerflix Tudum стрімінг показав перші шість хвилин другого сезону серіалу «Венздей». Дівчина розслідує злочин, але щось пішло не так — в неї, чи в злочинця?

Венздей Аддамс проводить літо не за пустощами, а у розслідуванні. Вона вельми незвичним чином, недоступним для поліції, дізнається подробиці з місця злочину, та прямує у лігво маніяка. На своєму шляху персонаж Дженни Ортеги здає службі безпеки аеропорту найнебезпечнішу заборонену річ — це не зброя, чаклунські приналежності чи навіть Річ.

Дуже швидко та несподіваним чином Венздей потрапляє у лапи злочинця. Але її не так просто застати зненацька. Дівчина теж здатна на сюрпризи, і маніяк отримав те, чого не очікував. Невеличка історія, але глядач розуміє, що це тільки початок чогось більшого.

На своєму шоу Netflx також побалував глядачів живим виступом Леді Гаги, який розпочався з пісні Zombieboy з її нового альбому Mayhem. У другому сезоні серіалу попзірка зіграє Розалін Ротвуд, «легендарну вчительку Nevermore, шляхи якої перетинаються з Венздей». Вона з’явиться у другій частині другого сезону. Співачка виступила разом з танцюристами, вдягненими у стилі серіалу, і також виконала пісні Bloody Mary, Goo Goo Muck та Abracadabra.

Серед інших нових акторів «Венздей» Осмент, Біллі Пайпер, Тандіве Ньютон, Джоанна Ламлі, Стів Бушемі та Крістофер Ллойд. Також глядачі знов зустрінуться з Джой Сандей, Еммою Майєрс, Луїсом Гусманом, Ісааком Ордоньєсом, Фредом Армісеном та Кетрін Зета-Джонс. Другий сезон вийде у двох частинах, починаючи з 6 серпня. Наступна частина з’явиться 3 вересня.