Другий сезон «Венздей» розкриє таємницю багатства Адамсів — через загадкову бабусю Грізельду (нові кадри і тизер)

Netflix продовжує тизерити другий сезон фентезі-серіалу «Венздей» з Дженною Ортегою в головній ролі — публікацією нових кадрів, залаштункових відео й описами персонажів (причому деякі ще до релізу допомагають зрозуміти деякі давні секрети родини Адамсів).

Відтак у другому сезоні з’явиться бабуся Венздей Гестер Фрамп (Грізельда), яку грає Джоанна Ламлі, пропонуючи абсолютно новий погляд на персонажа. У франшизі Гестер зазвичай показували як маленьку, але міцну відьму — однак в серіалі Netflix вона постає як розкішна жінка в літах і «багата магнатка». Цікавий момент, який пояснює, де родина Адамсів бере гроші, фактично ніде не працюючи й живучи в розкішному особняку.

В описі Netflix Tudum вказано, що Гестер є власницею Frump Mortuaries — «одного із найуспішніших підприємств країни, що належать ізгоям», а якщо точніше, фірмою похоронних послуг. Ще в першому сезоні персонаж Ксав’є Торп у розмові з Венздей згадував, що її бабуся та його хрещена мати подорожували разом Європою — можливо йшлося саме про Грізельду (нагадаємо, що актор Персі Гайнс Вайт, який зіграв Ксав’є, був виключений з другого сезону через низку звинувачень в домаганні).

На цей час ми вже бачили кілька тизерів, які серед іншого дражнили повернення жахливого монстра-гайда і колишнього хлопця Венздей Тайлера Ґелпіна, якого грає Гантер Дуен, а також нову персонажку Айседору Капрі — ймовірно, родичку дворецького Адамсів Ларча, яка стане викладачкою Невермору. У новому промо нам демонструють інтерв’ю з акторами, режисером Тімом Бертоном, а також розкривають деякі нововведення сезону — Мортисія (Кетрін Зета Джонс) тепер займається фехтуванням, а Пагслі (Ісаак Ордоньєс) вступає до школи своєї сестри.

