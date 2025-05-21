Другий сезон «Венздей» розкриє таємницю багатства Адамсів — через загадкову бабусю Грізельду (нові кадри і тизер)

Netflix

Netflix продовжує тизерити другий сезон фентезі-серіалу «Венздей» з Дженною Ортегою в головній ролі — публікацією нових кадрів, залаштункових відео й описами персонажів (причому деякі ще до релізу допомагають зрозуміти деякі давні секрети родини Адамсів).

Відтак у другому сезоні з’явиться бабуся Венздей Гестер Фрамп (Грізельда), яку грає Джоанна Ламлі, пропонуючи абсолютно новий погляд на персонажа. У франшизі Гестер зазвичай показували як маленьку, але міцну відьму — однак в серіалі Netflix вона постає як розкішна жінка в літах і «багата магнатка». Цікавий момент, який пояснює, де родина Адамсів бере гроші, фактично ніде не працюючи й живучи в розкішному особняку.

В описі Netflix Tudum вказано, що Гестер є власницею Frump Mortuaries — «одного із найуспішніших підприємств країни, що належать ізгоям», а якщо точніше, фірмою похоронних послуг. Ще в першому сезоні персонаж Ксав’є Торп у розмові з Венздей згадував, що її бабуся та його хрещена мати подорожували разом Європою — можливо йшлося саме про Грізельду (нагадаємо, що актор Персі Гайнс Вайт, який зіграв Ксав’є, був виключений з другого сезону через низку звинувачень в домаганні).

На цей час ми вже бачили кілька тизерів, які серед іншого дражнили повернення жахливого монстра-гайда і колишнього хлопця Венздей Тайлера Ґелпіна, якого грає Гантер Дуен, а також нову персонажку Айседору Капрі — ймовірно, родичку дворецького Адамсів Ларча, яка стане викладачкою Невермору. У новому промо нам демонструють інтерв’ю з акторами, режисером Тімом Бертоном, а також розкривають деякі нововведення сезону — Мортисія (Кетрін Зета Джонс) тепер займається фехтуванням, а Пагслі (Ісаак Ордоньєс) вступає до школи своєї сестри.

«Ось основні правила… Жодного зорового контакту без дозволу», — попереджає Венздей свого молодшого брата в його перший день у школі. «А Річ звітує мені».

Here’s a deep dark look at the misery and mystery awaiting you in Wednesday Season 2. pic.twitter.com/J9EN7l5ENS — Netflix (@netflix) May 20, 2025

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Окрім вищезгаданих в другому сезоні свої ролі повторять Луїс Гусман (Гомес Адамс), Емма Маєрс (Енід Сінклер), Джой Сандей (Б’янка Барклі), Муса Мостафа (Юджин Оттінгер ), Джорджі Фармер (Аякс Петрополус) та батько Тайлера Донован Галпін (Джеймі Макшейн).

Серед новачків: Крістофер Ллойд, який повертається до франшизи після ролі Фестера у «Сімейці Адамсів» 1991 року (на цей раз як суворий викладач із найдовшим стажем у Неверморі); Стів Бушемі в ролі нового директора школи, а також новий шериф Джеріко Річі Сантьяго (Луянда Унаті Льюїс-Ньяво). Очікуємо й на камео Леді Гаги, пісня якої допомогла завіруситись танку Венздей з балу в першому сезоні.

Другий сезон серіалу «Венздей» вийде у двох частинах — 6 серпня і 3 вересня. Раніше Ортега дражнила, що він отримає спецепізод-слешер і відсилання до фільму Стенлі Кубрика.