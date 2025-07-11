Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes

Кадри третього сезону серіалу «Фундація»

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Apple TV+ вкорінюється серед глядачів як сумлінний постачальний наукової фантастики — не встиг завершитись серіал «Вбивцебот», як за ним з прем’єрою прибув третій сезон «Фундації».

На момент написання статті третій сезон мав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes на основі перших 10 рецензій. Для порівняння: у першого сезону було 72% від критиків і 64% від глядачів, тоді як другий оцінили у 100% та 75% відповідно.

Далі кілька цитат із рецензій профільних видань:

«Apple TV+ тепер фактично став домівкою для престижної та складної наукової фантастики, а “Фундація” — перлиною в його чотиривимірній короні. Приголомшлива та захоплива космічна одіссея», — Джеймс Даєр, Empire.

«Після трьох сезонів можна справедливо сказати, що серіал від Девіда С. Гоєра та Джоша Фрідмана зробив неможливе, створивши щось не лише захопливе, а й відтворюючи суть історії Азімова», — Тереза Лаксон, Collider.

«Якщо й існують сумніви щодо того, чи є “Фундація” справжньою “Грою престолів” у космосі, 3-й сезон переконає вас, що це епічне шоу заслуговує на більшу аудиторію, ніж просто люди, які притискають до грудей свої кишенькові книги Айзека Азімова», — Раян Брітт, Inverse.

«Фундація» стартувала на Apple TV+ у 2021 році з оповіддю про повстання Фундації (офіційно: організація для укладення енциклопедії галактичних знань, а насправді — таємне спрямування розвитку суспільства) проти правителів Імперії. Серіал подовжили на третій сезон у 2023 році, хоча через кілька місяців шоуранер Девід С. Гойєр відмовився від співпраці через проблеми з бюджетом. Наразі він все ще залучений у проєкт як продюсер, паралельно працюючи над «Вбивцеботом».

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Дія третього сезону відбувається за півтора століття після подій другого. Актори Джаред Гарріс, Лі Пейс та Лу Ллобелл повторюють свої ролі, до них приєдналась команда новачків — Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Сіннев Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Олександер Сіддіг, Трой Коцур, а також Пілу Асбек (Еурон Грейджой з «Гри престолів»), який грає Мула.

«Фундація стає все більш відомою, далеко за межами свого скромного початку, тоді як Імперія Клеонської династії скорочується. У той час як обидві галактичні держави укладають непростий союз, загроза для всієї галактики з’являється в особі грізного воєначальника, відомого як «Мул», чия мета — правити всесвітом за допомогою фізичної та військової сили, а також контролю над розумом. Можна лише здогадуватися, хто переможе, хто програє, хто виживе, а хто помре, коли Гарі Селдон, Гаал Дорнік, Клеони та Демерзель грають у потенційно смертельну гру в міжгалактичні шахи», — з офіційного синопсиса третього сезону.

Наразі для перегляду доступний лише перший епізод третього сезону «Фундації», решта з загалом 10 виходитимуть щоп’ятниці до 12 вересня.

Раніше Apple опублікувала тизер і дату виходу третього сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми про нашестя інопланетян.