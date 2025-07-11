Новини Кіно 11.07.2025 comment views icon

Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
Кадри третього сезону серіалу «Фундація»

Apple TV+ вкорінюється серед глядачів як сумлінний постачальний наукової фантастики — не встиг завершитись серіал «Вбивцебот», як за ним з прем’єрою прибув третій сезон «Фундації».

На момент написання статті третій сезон мав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes на основі перших 10 рецензій. Для порівняння: у першого сезону було 72% від критиків і 64% від глядачів, тоді як другий оцінили у 100% та 75% відповідно.

Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes

 

Далі кілька цитат із рецензій профільних видань:

  • «Apple TV+ тепер фактично став домівкою для престижної та складної наукової фантастики, а “Фундація” — перлиною в його чотиривимірній короні. Приголомшлива та захоплива космічна одіссея», — Джеймс Даєр, Empire.
  • «Після трьох сезонів можна справедливо сказати, що серіал від Девіда С. Гоєра та Джоша Фрідмана зробив неможливе, створивши щось не лише захопливе, а й відтворюючи суть історії Азімова», — Тереза Лаксон, Collider.
  • «Якщо й існують сумніви щодо того, чи є “Фундація” справжньою “Грою престолів” у космосі, 3-й сезон переконає вас, що це епічне шоу заслуговує на більшу аудиторію, ніж просто люди, які притискають до грудей свої кишенькові книги Айзека Азімова», — Раян Брітт, Inverse.

«Фундація» стартувала на Apple TV+ у 2021 році з оповіддю про повстання Фундації (офіційно: організація для укладення енциклопедії галактичних знань, а насправді — таємне спрямування розвитку суспільства) проти правителів Імперії. Серіал подовжили на третій сезон у 2023 році, хоча через кілька місяців шоуранер Девід С. Гойєр відмовився від співпраці через проблеми з бюджетом. Наразі він все ще залучений у проєкт як продюсер, паралельно працюючи над «Вбивцеботом».

Дія третього сезону відбувається за півтора століття після подій другого. Актори Джаред Гарріс, Лі Пейс та Лу Ллобелл повторюють свої ролі, до них приєдналась команда новачків — Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Сіннев Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Олександер Сіддіг, Трой Коцур, а також Пілу Асбек (Еурон Грейджой з «Гри престолів»), який грає Мула.

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«Фундація стає все більш відомою, далеко за межами свого скромного початку, тоді як Імперія Клеонської династії скорочується. У той час як обидві галактичні держави укладають непростий союз, загроза для всієї галактики з’являється в особі грізного воєначальника, відомого як «Мул», чия мета — правити всесвітом за допомогою фізичної та військової сили, а також контролю над розумом. Можна лише здогадуватися, хто переможе, хто програє, хто виживе, а хто помре, коли Гарі Селдон, Гаал Дорнік, Клеони та Демерзель грають у потенційно смертельну гру в міжгалактичні шахи», — з офіційного синопсиса третього сезону.

Наразі для перегляду доступний лише перший епізод третього сезону «Фундації», решта з загалом 10 виходитимуть щоп’ятниці до 12 вересня.

Раніше Apple опублікувала тизер і дату виходу третього сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми про нашестя інопланетян.

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