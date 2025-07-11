Новини Кіно 11.07.2025 comment views icon

Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон
Александр Скашґорд у серіалі «Вбивцебот» / Apple

Серіал «Вбивцебот», що екранізує серію науково-фантастичних книжок «Щоденники вбивцебота» Марти Веллс, отримає продовження на Apple TV+.

Стримінг оголосив про другий сезон увечері за день до виходу фінального епізоду першого — тоді як вже сьогодні всі епізоди доступні для перегляду на платформі.

«Ми дуже вдячні за відгук, який отримав “Вбивцебот”, і раді, що можемо повернутися до світу Марти Веллс, щоб працювати з Александром, Apple, CBS Studios та рештою команди», – йдеться у заяві шоуранерів.

Перший сезон серіалу «Вбивцебот» заснований на першій новелі серії під назвою «Всі системи: небезпека» і оповідає про андроїда з футуристичної мегакорпорації, якого орендують для охорони екіпажу місії з дослідження космосу. Вбивцебот без відома керівників захоплює контроль над своїм програмуванням, щоб мати можливість не підкорятися наказам. Але все, що він поки хоче робити з цією свободою — це… дивитись мильні опери. До того ж з часом він починає прив’язуватися до настирливих і чарівних людей.

Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон
Кадри з серіалу «Вбивцебот» / Apple

Головну роль взяв на себе Александр Скашґорд («Велика маленька брехня» та «‎Спадкоємці»), який отримав високу похвалу за акторську роботу у перших рецензіях. Наразі у «Вбивцебота» 96% на Rotten Tomatoes від критиків (при цьому оцінка початково коливалась від 96% до ідеальних 100%) та 80% від глядачів.

11

Серед решти акторського складу: Нома Думезвені («Наглядач)», Девід Дастмалчян («Людина-мураха»), Сабріна Ву, Акшай Кханна, Таттіона Джонс і Тамара Подемськи. Шоуранерами виступили Кріс і Пол Вайц («‎Американський пиріг»), а Девід С. Гойєр, який керував екранізацією «Фундації‎» Айзека Азімова, став одним із виконавчих продюсерів.

Серед інших цікавих Sci-Fi проєктів стримінгу очікуємо на екранізацію кіберпанкового роману «Нейромант» Вільяма Ґібсона, перший тизер якого нам показали тиждень тому, а також на продовження таких хітів як «Таємниця бункера» та «Розрив».

Джерело: THR, Variety

Популярні новини

Вживані Switch 2 масово продають онлайн — але «забувають» уточнити про блокування
Тестуємо шкіряний чохол Mujjo для iPhone 16 Pro або інших моделей серії: чи варто його купувати?
Режисер «Дюни» Дені Вільньов зніме новий фільм про Джеймса Бонда
Nintendo обмежила USB-C на Switch 2 та її сумісність зі сторонніми докстанціями
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra та планшет K Pad — флагман за $360
Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса
Велике космічне шоу — Netflix транслюватиме NASA
Вийшли глобальні Realme P3 та P3 Ultra — великий AMOLED-екран та батарея 6000 мА•год від $230
Зомбі-супутник NASA видав потужний сигнал після 60 років мовчання
Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу
Facebook намагається виманити дані для свого ШІ з вашої галереї і ще не опублікованих фото
У США схвалили Yeztugo — вакцину від ВІЛ з 99,9% результативністю
Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам
Tesla зіпсувала відео «першого у світі» автономного доставлення авто порушенням правил
Назву ChatGPT вигадали в останню ніч перед релізом — якою була альтернатива?
Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
Розробник Amazon вже рік працює по 30 хвилин на день — через «дискримінацію» від колег з Індії
Nio випустила електрокросовер Onvo L90: 6 місць, холодильник, 600 км пробігу менш ніж за $42 тис.
«Хороший фільм, коли персонажі мовчать»: новий «Світ Юрського періоду» оцінили у скромні 54% на на Rotten Tomatoes
Мовні моделі ШІ навчилися розпізнавати емоції та прихований сенс краще за деяких людей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати