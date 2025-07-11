Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон

Александр Скашґорд у серіалі «Вбивцебот» / Apple

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Серіал «Вбивцебот», що екранізує серію науково-фантастичних книжок «Щоденники вбивцебота» Марти Веллс, отримає продовження на Apple TV+.

Стримінг оголосив про другий сезон увечері за день до виходу фінального епізоду першого — тоді як вже сьогодні всі епізоди доступні для перегляду на платформі.

«Ми дуже вдячні за відгук, який отримав “Вбивцебот”, і раді, що можемо повернутися до світу Марти Веллс, щоб працювати з Александром, Apple, CBS Studios та рештою команди», – йдеться у заяві шоуранерів.

Перший сезон серіалу «Вбивцебот» заснований на першій новелі серії під назвою «Всі системи: небезпека» і оповідає про андроїда з футуристичної мегакорпорації, якого орендують для охорони екіпажу місії з дослідження космосу. Вбивцебот без відома керівників захоплює контроль над своїм програмуванням, щоб мати можливість не підкорятися наказам. Але все, що він поки хоче робити з цією свободою — це… дивитись мильні опери. До того ж з часом він починає прив’язуватися до настирливих і чарівних людей.

Головну роль взяв на себе Александр Скашґорд («Велика маленька брехня» та «‎Спадкоємці»), який отримав високу похвалу за акторську роботу у перших рецензіях. Наразі у «Вбивцебота» 96% на Rotten Tomatoes від критиків (при цьому оцінка початково коливалась від 96% до ідеальних 100%) та 80% від глядачів.

Серед решти акторського складу: Нома Думезвені («Наглядач)», Девід Дастмалчян («Людина-мураха»), Сабріна Ву, Акшай Кханна, Таттіона Джонс і Тамара Подемськи. Шоуранерами виступили Кріс і Пол Вайц («‎Американський пиріг»), а Девід С. Гойєр, який керував екранізацією «Фундації‎» Айзека Азімова, став одним із виконавчих продюсерів.

Серед інших цікавих Sci-Fi проєктів стримінгу очікуємо на екранізацію кіберпанкового роману «Нейромант» Вільяма Ґібсона, перший тизер якого нам показали тиждень тому, а також на продовження таких хітів як «Таємниця бункера» та «Розрив».

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Джерело: THR, Variety