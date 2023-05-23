Перші рендери iPhone 16 Pro Max демонструють збільшений дисплей 6,9 дюйма

До очікуваного виходу iPhone 15 ще кілька місяців, але в мережі вже з’являються ранні відомості про серію iPhone 16 наступного року. За чутками, наступного року Apple має намір збільшити розмір екрана як iPhone 16 Pro, так і iPhone 16 Pro Max.

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Передбачається, що у випадку iPhone 15 Pro Max компанія Apple відмовиться від брендингу Ultra, а серія iPhone 16 Pro може запозичити його. Це відповідатиме тому, що Apple зробила з Apple Watch Ultra минулого року.

Нові CAD-файли демонструють більшу модель iPhone 16 Pro, яка, можливо, отримає назву iPhone 16 Ultra. Передбачається, що вона матиме екран діагоналлю приблизно 6,9 дюйма, а розміри корпусу збільшаться. Апарат помітно вищий, але ширина збільшиться незначно. Рендери показують, як Apple планує збільшити розмір екрана iPhone 16 Pro Max, максимально зберігаючи при цьому загальний формфактор, наскільки це можливо.

Розміри

iPhone 16 Ultra (приблизно)

Ширина: 77,2 мм

Висота: 165,0 мм

Розмір екрана: 6,9 дюйма

iPhone 15 Pro Max (приблизно)

Ширина: 76,7 мм

Висота: 159,8 мм

Розмір екрана: 6,7 дюйма

iPhone 16 Pro

Аналітики Мінґ-Чі Куо та Росс Янг повідомили, що менша модель також збільшиться у розмірах. Янг сказав, що розмір екрана складе приблизно 6,3 дюйма. Також ця модель отримає перископічний телефото модуль, якого не буде в пристрої цього року iPhone 15 Pro.

На цей час кілька авторитетних джерел підтвердили, що лінійка iPhone 16 Pro отримає більші дисплеї. Однак потрібно враховувати, що до виходу пристроїв серії iPhone 16 ще понад рік, і нинішні рішення можуть бути не остаточними.

Джерело: 9to5mac