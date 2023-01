“Краща адаптація усіх часів” — з’явились перші рецензії на серіал The Last of Us, який дебютує на HBO Max 15 січня

За 5 днів до прем’єри серіалу The Last of Us на HBO — адаптації популярної відеогри від Naughty Dog — іноземні видання опублікували свої перші рецензії, і усі вони, загалом, позитивні.

Variety називає серіал “зворушливою сагою про зомбі”, зазначаючи, що шоу може стати “одним із найкращих на телебаченні”. Погоджуються з колегами й Digital Spy, називаючи серіал “першим претендентом на звання кращого шоу року” і додаючи, що “серіал вносить зніми у розповідь гри”.

В огляді Empire пишуть, що The Last of Us — “безсумнівно, найкраща адаптація відеогри, з коли-небудь створених” і що це “чудовий приклад того, як змусити адаптацію працювати, зберігаючи елементи того, що вже спрацювало”.

Без негативних відгуків не обійшлося — на Entertainment Weekly заявляють, що не змогли визначитися “адаптація це чи повтор” і відзначили серіал рейтингом B-.

“Один епізод повністю змінює канон гри, але деякі сцени відтворюються кадр за кадром. Серіал підійде новачкам або фанатам, які віддають перевагу ледве зміненим адаптаціям”.

TV Guide тим часом дає шоу рейтинг 7,9, кажучи, що “історія іноді поспішає” і, що серіал найкращий у моменти “коли виходить за межі гри”.

Минулого місяця співавтор серіалу Крейг Мейзін заявив, що The Last of Us — це “найкраща історія, яку коли-небудь розповідали у відеоіграх”, пояснюючи, що його герої — звичайні люди, а не персонажі:

“Вони не стріляли очима. А просто були людьми. І це, само по собі, надзвичайно рідко зустрічається в іграх”.

Директор студії Naughty Dog та співавтор серіалу Ніл Дракманн також зазначав, що у серіалі буде значно менше насильства та жорстокості, ніж в грі.

“Нам потрібна була певна кількість насильства для механіки [гри] — щоб ви були пов’язані з екранним аватаром Джоела та бачили світ його очима. Але це не потрібно в пасивному середовищі. Однією з речей, які я дуже любив чути від [співавтора Крейга Мейзіна] та HBO, було: “Приберімо все насильство, за винятком дуже важливого”.

Перший епізод 9-серійного шоу The Last of Us, в якому виконали головні ролі зірки “Гри престолів” Педро Паскаль (Джоель) і Белла Рамзі (Еллі), вийде на HBO Max 15 січня 2023 року.