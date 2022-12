У серіалі The Last of Us від HBO буде значно менше насильства та жорстокості, ніж в грі, – Ніл Дракманн

Співавтор The Last of Us від HBO та директор студії Naughty Dog, яка займалась розробкою оригінальної гри, Ніл Дракманн, пояснив, чому в серіалі буде менше насильства.

У постапокаліптичних франшизах відеоігор з постійними боями між людством та безліччю фантастичних істот – насилля, зазвичай, перебуває в центрі ігрового процесу. Дилогія The Last of Us не виключення, тож багато хто загадувався над питанням – чи буде серіал настільки ж жорстоким?. Один із творців кіноадаптації Ніл Дракманн в інтерв’ю журналу SFX розповів, чому в серіалі “зменшать рівень насильства”:

У попередньому інтерв’ю IGN Дракманн натякнув, що шоу фактично відійде від “хардкорного бойовика”:

Гра The Last of Us вийшла 14 червня 2013 року, здобувши високі оцінки критиків і користувачів зокрема й завдяки рівню досконалості деталей. Після невдалої спроби адаптації у 2014 році шанувальники франшизи врешті-решт зможуть побачити готовий серіал, який розповість історію того, як людство намагається врятуватися від смертельного грибка кордицепса. Джоель (Педро Паскаль) і його партнерка Тесс (Анна Торв) спробують переправити єдину людину, яка має імунітет до вірусу, 14-річну Еллі (Белла Рамзі) до бойової групи “Світляки”.

Прем’єра The Last of Us відбудеться на HBO 15 січня, серіал складатиметься з дев’яти епізодів.

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on @HBOMax. pic.twitter.com/TPJxOBZRBr

— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) November 2, 2022