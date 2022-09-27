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The Last of Us від HBO VS The Last of Us Part 1: фанати порівняли тизер нового серіалу із популярною відеогрою

The Last of Us від HBO VS The Last of Us Part 1: фанати порівняли тизер нового серіалу із популярною відеогрою

Тизер нового серіалу The Last of Us від HBO, що вийшов днями, вже став вірусним – на даний момент він зібрав понад 4 мільйони переглядів. У відео з нарізкою епізодів майбутнього шоу, де показані Белла Рамзі в ролі Еллі та Педро Паскаль у ролі Джоела, фанати знайшли чимало схожого із оригінальною комп’ютерною грою.

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Автори каналу ElAnalistaDeBits, який спеціалізується на технічних та візуальних порівняннях продуктів індустрії відеоігор, опублікували відео, в якому проаналізували схожість та відмінності тизера із фрагментами нещодавнього ремейку гри на PlayStation 5.

Багато сцен, пейзажів і навіть дрібних деталей перенесено в шоу практично без змін. У серіалі, як і в грі, використані схожі рекламні вивіски – з однаковим смисловим наповненням і в однаково запущеному стані.

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Також у тизері показані практично ідентичні грі сцени – як-от епізод із втечею з карантинної зони.

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З неймовірною точністю шоуранери серіалу постаралися передати навіть найдрібніші деталі: годинник, який подарувала Джоелу його дочка Сара, тріснутий, так само, як у грі.

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Акторів підбирали і гримували з особливою ретельністю – деякі персонажі виглядають ніби герої відеоігри, що ожили.

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З повним порівнянням можна ознайомитись у відео:

Вихід серіалу The Last of Us запланований на 2023 рік – з більш точною датою HBO поки не визначилася.

«Дія серіалу відбувається за 20 років після знищення сучасної цивілізації. Джоела, живого та загартованого, найняли, щоб вивезти Еллі, 14-річну дівчинку, із гнітючої карантинної зони. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає жорстокою, несамовитою подорожжю”, – пише HBO.

Тизер серіалу:

Що стосується The Last of Us Part 1, то гра вже доступна у всьому світі для PlayStation 5. Дата виходу версії для ПК, як і раніше, невідома.

Джерело: wccftech


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