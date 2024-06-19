Перші тести Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 з Qualcomm Snapdragon X Elite — «3D-продуктивність розчаровує»

Продаж ноутбуків Copilot+ PC стартував 18 червня. Деякі спеціалізовані сайти вже провели докладні тести ноутбука ASUS Vivobook S 15 з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite «на борту». На VideoCardz підбили короткі підсумки цих тестів — їхній результат невтішний для поціновувачів ігор.

Наразі Qualcomm є єдиним постачальником сертифікованих Copilot+ PC. Ноутбуки з чипами Snapdragon X вийшли разом з новим спеціалізованим програмним забезпеченням Microsoft. Процесор Snapdragon X Elite створений за 4-нм техпроцесом і має 12 ядер CPU Qualcomm Oryon з частотою від 3,4 ГГц і споживанням енергії 45 Вт (PL2), 30 Вт (PL1). Чип оснащений вбудованою графікою Adreno X1 та нейронним процесором (NPU) на 45 TOPS.

Наразі проведено кілька докладних тестів, також є відгуки перших користувачів, які підтверджують загальний висновок. Якщо коротко, Snapdragon X серії пропонує дуже хорошу процесорну продуктивність разом з тривалим часом автономної роботи, навіть попри емуляцію роботи з програмами x64-x86. Основна проблема — продуктивність вбудованої відеокарти Adreno X1, яка не виправдовує очікувань.

Крім передбачуваних помилок емуляції на ARM (деякі ігри навіть не запускаються), в окремих випадках неможливо змінити роздільну здатність відповідно до характеристик екрана. Ігри демонструють частоту кадрів, нижчу за очікувану, навіть з масштабуванням. Фактично Snapdragon X не призначений для геймерів, це процесор для портативних комп’ютерів с середньою за можливостями вбудованою графікою.

ASUS Vivobook S 15 підтримує функції Copilot+, такі як Cocreator, живі субтитри, аудіо- і відеоефекти. Microsoft відклала реліз суперечливої функції Recall. Деякі технології, такі як Automatic Super Resolution, поки можуть використовуватися лише з апаратним забезпеченням Qualcomm.

Фактично зараз Copilot+ PC не використовують NPU для допомоги з роботою функцій штучного інтелекту — натомість ноутбук підключається до онлайн-сервісу, який тепер доступний за допомогою спеціальної клавіші Copilot. Втім, у майбутньому функції отримають подальший розвиток від Microsoft.

Найбільше очікування від майбутніх поколінь процесорів Snapdragon X — нарощування продуктивності вбудованої графіки. Як зазначає Notebookcheck, «3D-продуктивність розчаровує».Також очевидно потребує доопрацювання програмна частина у плані покращення роботи програм і ігор з чипами Arm. Докладні тести ASUS Vivobook S 15 з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite можна вивчити за посиланнями:

Notebookcheck

Matthew Moniz

Dave2D

TechTablets

Windows Central

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