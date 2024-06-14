Новини Пристрої 14.06.2024 о 12:39 comment views icon

Відеокарта Adreno X1 у Snapdragon X Elite — Qualcomm розкрила деталі

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Андрій Русанов

Автор сайту

Відеокарта Adreno X1 у Snapdragon X Elite — Qualcomm розкрила деталі

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За кілька днів до офіційного запуску ноутбуків з Qualcomm Snapdragon X компанія розкрила більше деталей про графічну архітектуру Adreno X1. Це перше покоління інтегрованої графіки для процесорів серії X для Windows. Цифра «1» позначає покоління, наступники якого будуть називатися Adreno X2 тощо. Найвища конфігурація, X1-85, включає «8» для рівня GPU та «5» для самого чипа.

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Графічний процесор Adreno X1 містить до 6 шейдерних процесорів, які об’єднують 1536 ALU FP32 і здатні обробляти 96 текселів за цикл. Він може похвалитися продуктивністю до 4,6 TFLOPS на піку та може обробляти до 72 гігапікселів на секунду.

Відеокарта Adreno X1 у Snapdragon X Elite — Qualcomm розкрила деталі

Adreno X1 підтримує основні графічні API, включаючи DirectX 12.1 (Shader Model 6.7), DirectX 11, Vulkan 1.3 та OpenCL 3.0. Компанія надала порівняння X1-85 з Core Ultra 7 155H (з 8 ядрами Xe), хоча повні характеристики еталонної платформи не доступні. Qualcomm стверджує, що Adreno X1-85 може зрівнятися або перевершити графіку Intel у кількох іграх з роздільною здатністю 1080p. Проте деталі щодо налаштувань невідомі.

Відеокарта Adreno X1 у Snapdragon X Elite — Qualcomm розкрила деталі

Крім того, Qualcomm показала Adreno Control Panel, програму для оптимізації ігор та оновлення драйверів зі щомісячними оновленнями. Це схоже на те, що пропонують більші постачальники відеокарт. Ноутбуки з Qualcomm Snapdragon X офіційно з’являться у продажу 18 червня. Споживачі вже можуть попередньо замовити нові системи, але варто дочекатися незалежних тестів.

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Джерело: VideoCardz

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