Відеокарта Adreno X1 у Snapdragon X Elite — Qualcomm розкрила деталі

За кілька днів до офіційного запуску ноутбуків з Qualcomm Snapdragon X компанія розкрила більше деталей про графічну архітектуру Adreno X1. Це перше покоління інтегрованої графіки для процесорів серії X для Windows. Цифра «1» позначає покоління, наступники якого будуть називатися Adreno X2 тощо. Найвища конфігурація, X1-85, включає «8» для рівня GPU та «5» для самого чипа.

Графічний процесор Adreno X1 містить до 6 шейдерних процесорів, які об’єднують 1536 ALU FP32 і здатні обробляти 96 текселів за цикл. Він може похвалитися продуктивністю до 4,6 TFLOPS на піку та може обробляти до 72 гігапікселів на секунду.

Adreno X1 підтримує основні графічні API, включаючи DirectX 12.1 (Shader Model 6.7), DirectX 11, Vulkan 1.3 та OpenCL 3.0. Компанія надала порівняння X1-85 з Core Ultra 7 155H (з 8 ядрами Xe), хоча повні характеристики еталонної платформи не доступні. Qualcomm стверджує, що Adreno X1-85 може зрівнятися або перевершити графіку Intel у кількох іграх з роздільною здатністю 1080p. Проте деталі щодо налаштувань невідомі.

Крім того, Qualcomm показала Adreno Control Panel, програму для оптимізації ігор та оновлення драйверів зі щомісячними оновленнями. Це схоже на те, що пропонують більші постачальники відеокарт. Ноутбуки з Qualcomm Snapdragon X офіційно з’являться у продажу 18 червня. Споживачі вже можуть попередньо замовити нові системи, але варто дочекатися незалежних тестів.

Курс Digital Marketing від Mate academy. Хочете навчитись запускати рекламу в кабінтеах Facebook/Instagram та Google? Навчитись SEO та Email marketing? Все це ви дізнаєтесь на курсі "Digital-маркетолог". А після завершення вам допоможуть працевлаштуватись! Дізнатися більше про курс

Джерело: VideoCardz

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.