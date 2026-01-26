Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050

Сьогодні з’явилися перші огляди Intel Core Ultra 300. Процесори стали відчутно швидшими, а інтегрована графіка майже перемагає AMD та наздоганяє RTX 4050 для ноутбуків.





Wccftech оглянув чип Intel Core Ultra X9 388H у ноутбуці з двома екранами ASUS Zenbook Duo, але інші оглядачі тестували більше конфігурацій. Процесор має загалом 16 ядер та підтримує 16 потоків. Це комбінація 4 P-ядер (Cougar Cove), 8 E-ядер (Darkmont) та 4 LPE-ядер.

Базова частота P-ядер становить 2,1 ГГц та підіймається до 5,1 ГГц, E-ядра мають базову частоту 1,6 ГГц, з підвищенням до 3,8 ГГц. Ядра LPE теж працюють на 1,6 ГГц, яка підвищується до 3,7 ГГц. Чип має 18 МБ кеш-пам’яті L3, 21 МБ L2, а також базовий TDP 25 Вт з MTP 80 Вт. Процесор можна налаштувати до 15 Вт мінімального енергоспоживання. У ноутбуці він працює з пам’яттю LPDDR5X обсягом 32 ГБ, яка складається з 64-бітних модулів DRAM, що розраховані на швидкість 9600 МТ/с.

Вбудований графічний процесор Arc B390 на архітектурі Battlemage пропонує 12 ядер Xe3 з тактовою частотою до 2,5 ГГц та максимальним рейтингом TOPS 120 (INT8). GPU підтримує всі найновіші API та фреймворки штучного інтелекту, включаючи найновіші моделі трасування променів та підтримку XeSS MFG.





У 3DMark CPU Profile Intel Core Ultra X9 388H демонструє приріст на 14% в однопоточному режимі та захопливі +24,4% у багатоядерних тестах, порівняно з попереднім мобільним флагманом компанії. У AIDA64 ноутбук забезпечує вищу пропускну здатність пам’яті та пропонує значно нижчу затримку. У CPU-Z одноядерна продуктивність лише трохи більша, ніж у Core Ultra 7 258V, але в багатопотоковому тесті X9 388H випереджає 285H на 4%. У Blender процесор Intel Core Ultra X9 388H забезпечує приріст на 23% порівняно з 285H у рендері Classroom, приріст на 35,5% у Junkshop та величезних +47,5% у Monster.

У Cinebench Panther Lake займає перше місце за продуктивністю в одноядерному режимі зі 130 балами. У багатопотоковому тесті він перевершує 285H на 43% і випереджає Lunar Lake з перевагою у 2,24 бала. У Geekbench результат схожий: X9 388H посідає перше місце в одноядерних тестах та пропонує приріст на 11,1% порівняно з 285H. Це швидше, ніж Arrow Lake, з енергоспоживанням, схожим на Lunar Lake.

VideoCardz зібрав з різних джерел дані про графічну продуктивність Arc B390. Вбудований GPU продемонстрував помітний стрибок вперед порівняно з попередніми моделями Intel та графікою AMD Radeon 890M, працюючи у тому ж діапазоні споживання енергії. За даними ComputerBase, в іграх на Full HD Arc B390 значно випереджає Radeon 890M як з живленням близько 25 Вт, так і вище. Загалом, B390 на 63% швидший на 25 Вт порівняно з Radeon 890M.

За результатами кількох тестів Notebookcheck ставить продуктивність Arc B390 близько до відеокарти GeForce RTX 4050 для ноутбуків, за меншого енергоспоживання. Arc B390 значно випереджає Arc 140T та Arc 140V, а також Radeon 890M. Графічні процесори AMD Strix Halo залишаються швидшими, але працюють зі значно вищим енергоспоживанням.

Phawx зосередився на обмеженнях потужності портативних пристроїв та демонструє у тестах продуктивність Arc B390 зі споживанням від 10 Вт до 35 Вт. За однакової потужності Arc B390 випереджає iGPU Ryzen AI 9 HX 370 в кількох іграх, та передбачувано масштабується, коли потужність перевищує 20 Вт. Подібні результати — також в огляді Hardware Canucks. Слід зазначити, що порівняння наразі охоплюють лише найкращий інтегрований графічний процесор. Також існує Arc B370 та варіанти з 4 або 2 ядрами Xe3, зі значно меншою продуктивністю.