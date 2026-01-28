Новини Софт 28.01.2026 comment views icon

Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів

Андрій Русанов

Перше відео десктопної Android помітно відрізняється від попередніх кадрів
Android 16 QPR3 Beta у десктопному режимі / Google

У звіті про помилку в Chromium Issue Tracker Google вперше ненавмисно опублікував інтерфейс ОС Android, оптимізованої для робочого столу.


Звіт про помилку вкладок Chrome Incognito був супроводжений двома записами екрана. З опису з кодовою назвою Brya (Redrix). Пристрій працює на процесорі Intel Core AlderLake-U 12-го покоління 2021 року випуску. Номер збірки операційної системи ALOS: ZL1A.260119.001.A1 свідчить про використання Aluminum OS — десктопного варіанту Android. Також відео демонструє, що система побудована на основі Android 16.

Порівняно з планшетною версією та режимом робочого стола для телефонів, рядок стану вищий та більше оптимізований для великих екранів. Зліва можна бачити годинник із секундами та дату, а праворуч — значок Gemini, індикатор мови клавіатури, дзвіночок сповіщень, Wi-Fi, та значок батареї. Інтерфейс запису екрана нагадує мобільну версію Android. Курсор також дещо змінений.

Інтерфейс Chrome здебільшого схожий на мобільний Android для великого екрана, за винятком кнопки “Розширення”, яка наразі доступна лише для комп’ютерів. Відео демонструють багатозадачність та розділений екран. Вікна робочого столу майже не змінилися порівняно з наявними. Кнопки згортання, повноекранного режиму та закриття у верхньому правому нагадують ChromeOS.


Про десктопну Aluminium OS ITC.ua повідомляв у листопаді 2025 року. Тоді ж Lenovo розповіла про можливості комп’ютерів під керуванням Android. Вони можуть створити конкуренцію системам на Windows у багатьох завданнях завдяки розмаїттю доступних програм.

Джерело: 9to5google

