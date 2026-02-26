Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"

Фільм зняли Філ Лорд і Кріс Міллер, відомі за “Lego. Фільм” та “Людина-павук: Крізь Всесвіт”. У центрі сюжету Райланд Грейс, який прокидається на космічному кораблі з амнезією та поступово розуміє, що він єдиний, хто вижив у місії з порятунку Землі біля далекого сонця. Згодом він об’єднується з інопланетянином Рокі, і саме цей персонаж став одним з головних улюбленців глядачів за реакціями перших показів.

Критики наголошують, що фільм не такий масштабний, як очікували. Інші глядачі більш захоплені постановкою, відзначивши операторську роботу Греґа Фрейзера та головну роль Раяна Гослінга. Багато відгуків стосуються дуету чоловіка з амнезією та інопланетянина Рокі.