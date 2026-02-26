Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"

Перші відгуки описують фільм “Проєкт Аве Марія” з Раяном Гослінгом як “анти-Інтерстеллар” — менш пафосну, більш інтимну науково-фантастичну історію про дружбу і виживання в космосі.
Фільм зняли Філ Лорд і Кріс Міллер, відомі за “Lego. Фільм” та “Людина-павук: Крізь Всесвіт”. У центрі сюжету Райланд Грейс, який прокидається на космічному кораблі з амнезією та поступово розуміє, що він єдиний, хто вижив у місії з порятунку Землі біля далекого сонця. Згодом він об’єднується з інопланетянином Рокі, і саме цей персонаж став одним з головних улюбленців глядачів за реакціями перших показів.
Критики наголошують, що фільм не такий масштабний, як очікували. Інші глядачі більш захоплені постановкою, відзначивши операторську роботу Греґа Фрейзера та головну роль Раяна Гослінга. Багато відгуків стосуються дуету чоловіка з амнезією та інопланетянина Рокі.
- Тодд Гілкрист, Screen Rant: “Проєкт Аве Марія” справді фантастичний: він не намагається бути надто “розумним” чи повчальним; він милий, але не нудотний, надихаючий без порожніх кліше. Саундтрек Даніела Пембертона — один із найкращих усіх часів. За настроєм — це анти-“Інтерстеллар”, який запрошує глядача просто насолодитися подорожжю”.
- Кінокритик Тесса Сміт: ” “Це феноменально! Цей фільм — справжній шедевр. Він набагато смішніший, ніж я очікувала, зовсім не відчувається його тривалість і він по-справжньому зворушливий. Я сміялася, я плакала — я закохалася в Рокі! Райан Гослінг — один із найкращих акторів сучасності”.
- Грегорі Елвуд, The Playlist: “Райан Гослінг просто неймовірний у “Проєкт Аве Марія”. У фільмі також є кілька приголомшливо зрежисованих сцен, від яких перехоплює подих. Емоційний пік настає трохи раніше, ніж очікуєш. Та є додатковий фінал, який, можливо, не був потрібен, але для багатьох глядачів саме він зробить цю стрічку улюбленою на довгі роки”.
- Джефф Безос, засновник Amazon і Blue Origin: “Проєкт Аве Марія” — видатний фільм. Райан Ґослінґ настільки талановитий, що зумів створити емоції й хімію зі своїм партнером по кадру, навіть якщо цей партнер — інопланетний кам’яний ляльковий персонаж! Це дивовижна стрічка — величезні оплески всій команді Amazon Studios”.
Перші покази проходили в Лос-Анджелесі протягом останніх 48 годин, але ажіотаж навколо фільму триває вже кілька місяців. За даними Variety, бюджет перевищив $150 млн, і вже звучать розмови про можливі нагороди. Водночас деякі оглядачі нагадують, що ранні реакції можуть бути частиною реклами, як було з “Буремним перевалом”.
“Проєкт Аве Марія” вийде в кінотеатрах 20 березня.
Джерело: Games Radar, World of Reel
