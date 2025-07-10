Головна прем’єра 2026 року: трейлер Sci-Fi фільму «Проєкт Аве Марія» зібрав рекордні 400 млн переглядів за 7 днів

Кадр з трейлеру «Проєкту Аве Марія»

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Майбутній науково-фантастичний фільм «Проєкт Аве Марія» / Project Hail Mary з Раяном Гослінгом побив рекорд з переглядів ще до релізу в кінотеатрах — завдяки першому трейлеру.

За даними Amazon, трейлер зібрав 400 млн переглядів з усіх платформ всього за 7 днів (офіційний YouTube приніс 18 млн переглядів). Це рекордні показники для «оригінального» фільму, тобто який не є сиквелом чи римейком, а також найбільший запуск в історії об’єднаного бренду Amazon MGM Studios.

«Проєкт Аве Марія» — це адаптація науково-фантастичного роману Енді Віра, який був випущений у 2021 році й розпродався накладом у понад 1 млн копій по всьому світу. В центрі сюжету — колишній вчитель, а нині самотній астронавт, який раптово прокидається з амнезією на космічному кораблі за 11,9 світлових років від Землі.

«Райланд Грейс (Гослінг) опиняється на космічному кораблі, не пам’ятаючи свого минулого та того, як він туди потрапив. Його міжзоряна місія, яку необхідно успішно виконати, щоб врятувати Землю від потенційної катастрофи, призводить до зустрічі з таємничим інопланетянином, який також прагне врятувати свій власний вид».

«Проєкт Аве Марія» став другим космічним фільмом для Гослінга після «Першої людини», де він зіграв Ніла Армстронга. Серед решти акторського складу з’являються Сандра Гюллер («Анатомія падіння») у ролі рішучої Єви Стратт, а також Мілана Вайнтруб, Лайонел Бойс та Кен Леунг.

Режисерами та співпродюсерами виступили Філ Лорд та Крістофер Міллер («Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Мачо і ботан 2», «Соло. Зоряні Війни. Історія»). Сценарій написав Дрю Годдард, який раніше адаптував книгу Віра для фільму «Марсіянин» (2015), номінованого на сім премій «Оскар», а також створив супергеройський телесеріал Netflix «Шибайголова».

«Проєкт Аве Марія» вийде в кінотеатрах 20 березня 2026 року і фактично зійдеться в прокаті з новим науково-фантастичним проєктом Рідлі Скотта — фільмом «Собачі зірки» / The Dog Stars, який стартує за тиждень 27 березня.

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Джерело: Word of Real, Deadline, CBR

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