Перший трейлер та кадри «Блондинки» — фільму Netflix про Мерілін Монро з Аною де Армас та рейтингом 18+

Netflix показав тизер-трейлер та перші кадри художнього фільму про Мерілін Монро під назвою «Блондинка», головну роль у якому зіграла Ана де Армас.

В основі кінострічки про знамениту акторку, співачку та модель — книга Джойс Керол Оутс, яка раніше стверджувала, що роман варто розцінювати саме як художню вигадку, а не біографію.

Зйомки «Блондинки» завершилися ще 2019 року. Режисером виступив Ендрю Домінік, який зняв кримінальну драму «Чоппер», вестерн-драму «Вбивство Джессі Джеймса Боягузом Робертом Фордом» та неонуарний кримінальний фільм «Тихо їх вбиваючи».

Окрім Ани де Армас, відомої за фільмами «Ножі наголо», «Той, хто біжить по лезу 2049» та «007: Не час помирати» у фільмі зіграли Едрієн Броуді («Піаніст») та Боббі Каннавале («Ірландець»).

«Блондинка» вийде на Netflix 23 вересня. Раніше Ендрю Домінік підтвердив, що кінострічка отримала віковий рейтинг NC-17 Фільми з таким маркуванням не рекомендується дивитися особам молодше 18 років. Він відкинув чутки, що у фільмі є сцена кунілінгусу під час менструації. Але сцена зґвалтування, здійсненого одним зі студійних босів, яка описувалася в літературному першоджерелі, нібито потрапила до фільму.

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