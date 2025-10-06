Перший fintech-єдинорог в Україні: розробника monobank оцінили в $1 млрд

monobank

IT-холдинг Fintech-IT Group, що розробляє софт для monobank, залучив інвестиції від UMAEF за оцінкою у понад $1 млрд, і офіційно став першим fintech-єдинорогом в Україні.

UMAEF є першим зовнішнім інвестором Fintech-IT Group і долучив до угоди групу американських приватних інвесторів. Представник фонду увійде до складу ради директорів IT-холдингу.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу групи входять компанії “Фінтек Бенд”, “Кілобайт1024”, “Шейк-ту-Пей”, “Ей Сі Ді Сі Процессінг” та кілька інших. Холдинг постачає програмне забезпечення для АТ “Універсалбанк” — в межах проєкту monobank, який менш ніж за 8 років став другим найбільшим в Україні за кількістю платіжних карток фізичних осіб та підприємців (9,97 млн клієнтів).

“Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне — це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України”, — йдеться у заяві засновників.

Fintech-IT Group спрямує залучені кошти на розвиток нових продуктів для бізнесу, зокрема платформи фінансування МСП та розширення цифрових банківських послуг, в планах — вихід на IPO у США. Нагадаємо, що в серпні український “Київстар” вийшов на біржу Nasdaq.

“Ми йшли до цього 8 років. Я пишаюся тим, що попри війну і той стан, в якому перебуває економіка України, це сталося”, — написав Гороховський у своєму каналі в Telegram.

Серед інших проєктів, пов’язаних з monobank, Fintech-IT Group розробляє продукти Expirenza (цифровізація оплати та чайових для ресторанів), Base by mono (сервіс монетизації для онлайн-креаторів), а також власний маркетплейс market by mono, який із запуском втрапив у скандал.

UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) був створений Конгресом США у 1994 році і є провідним регіональним фондом із понад 30-річним досвідом роботи в Україні та Молдові. Він інвестував $190 млн у 143 компанії, які працевлаштували понад 27 000 осіб в Україні та Молдові, та відомий підтримкою запуску Horizon Capital у 2006 році. Фонд отримав $150 млн фінансування від уряду США, забезпечивши доступ до приблизно $2,4 млрд капіталу для українських і молдовських компаній.

