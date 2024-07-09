Перший трейлер серіалу «Це все Аґата» / Agatha All Along — відьми, таємниці та темна магія у спінофі «ВандаВіжен»

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Катрін Ган знову перевтілюється в Аґату Гаркнесс у першому трейлері спінофу «ВандаВіжен» від Marvel. Судячи з відео, на глядачів чекає захоплива суміш жахів і магії.

Фінал «ВандаВіжен» натякав, що Аґата Гаркнесс застрягне у власному кошмарному ситкомі. Проте новий трейлер «Agatha All Along» розкриває несподіваний поворот: відьма опинилася в детективній драмі, схожій на «Мейр з Істтауна». Вона вважає себе слідчою, яка розслідує вбивство.

Цікаво, що ім’я Ванди Максимової з’являється в ілюзорному світі Агати, попри події «Мультивсесвіту божевілля». Згодом Аґата зустрічає Ріо Відаль, нову відьму у виконанні Обрі Плази, яка спонукає її вирватися з омани. Хоча доля Ванди залишається невідомою, трейлер чітко показує, що Аґата втратила свої чари. Щоби повернути магію, їй знадобиться допомога цілого шабашу відьом.

Трейлер

До акторського складу, окрім Ган, увійшли Джо Локк, Сашір Замата, Алі Ан, Марія Діззія, Пол Адельштейн та інші. Шоуранером проєкту виступила Джек Шеффер, яка також була головною сценаристкою «ВандаВіжн».

Виконавчі продюсери — Кевін Файґі, Луї Д’Еспозіто, Бред Віндербаум, Мері Ліванос і Шеффер. Серед режисерів серіалу також Рейчел Ґолдберг і Ґанджа Монтьєро.

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Прем’єра перших двох епізодів «Agatha All Along» відбудеться 18 вересня на Disney+.

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