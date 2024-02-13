Перший закон про ШІ: в ЄС ратифікували угоду щодо правил, які «убезпечать» людей від нової технології

Дві ключові групи законодавців ЄС у вівторок затвердили тимчасову угоду щодо майбутнього закону про штучний інтелект — повноцінне голосування у Парламенті заплановане на квітень.
Нове законодавство має встановити «огорожі» для штучного інтелекту, який використовується в багатьох галузях: починаючи від банківської справи та правоохоронних органів та завершуючи автомобільною промисловістю, електронними продуктами та авіакомпаніями.
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Зокрема під регулювання підлягатимуть базові мовні моделі або генеративний штучний інтелект, створений за підтримки Microsoft OpenAI. Водночас більшість програм з ШІ визначаються в законі як «технології з низькими ризиками», тобто вони не підпадають під його дію.
Країни ЄС підтримали правила на початку лютого, після того, як Франція домоглася поступок для полегшення адміністративного навантаження на «високоризикові системи ШІ» та кращого захисту комерційної таємниці.
Водночас, як повідомляє Reuters, бігтех і надалі залишається стурбованим, оскільки в дечому правила виявляються «нечіткими й загальними».
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