Під час розпродажу дешевшають не лише ігри: ціна Steam Deck знизилася на 10% до 23 березня

Якщо ви відкладали покупку Steam Deck, зараз саме час її зробити. Портативна ігрова консоль Valve подешевшала на 10% на честь весняного розпродажу та річниці її успішного перебування на ринку.

Модель на 64 ГБ зараз коштує $359,1 (на $40 менше). Варіант на 256 ГБ подешевшав із $529 до $476,1. Steam Deck на 512 ГБ з покриттям від відблисків і найшвидшим накопичувачем пропонується зі знижкою $65 – до $584,1. Знижка буде діяти в усіх регіонах розповсюдження консолі до 13:00 ET 23 березня, часу закінчення весняного розпродажу в Steam.

Наразі діють знижки на сотні ігор – кожен може знайти у що пограти на Steam Deck. Вигідні пропозиції включають Red Dead Redemption 2 (знижка 67%), The Witcher 3: Wild Hunt (знижка 70%), Marvel’s Midnight Suns (знижка 50%) та NBA 2K23 (знижка 75%). Всі вони входять до числа 100 найпопулярніших ігор Steam Deck на сьогодні. Valve підтверджує, що тисячі ігор чудово працюватимуть на портативній консолі.

У дні знижкової ейфорії Valve додала до Steam Deck ще одну невелику, але приємну функцію. Тепер буде простіше змінити відео, яке відтворюється під час завантаження системи. Компанія створила 20 початкових відеороликів, які ви можете купити за Steam Points, також в інтернеті можна легко знайти інші заставки.

Valve порадувала власників Steam Deck тим фактом, що їхня консоль ще не скоро застаріє. За словами її розробників, оновлений варіант вийде лише за кілька років. Інше питання, яке цікавить користувачів – заміна екрана консолі на OLED. Інженери Valve пояснили, що це досить нетривіальна операція, яка фактично вимагатиме перекомпонування всієї начинки пристрою та зміни деяких особливостей її роботи. Швидше за все новий екран зможе отримати вже наступне покоління Steam Deck.

Джерела: Engadget, WindowsCentral