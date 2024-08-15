Підписалися на Disney+ — не можете позиватися до компанії. Навіть про загибель дружини

Disney намагається скасувати позов до компанії про смерть жінки через те, що вдівець… підписався на безплатну пробну версію Disney+ п’ять років тому.

Стрімінговий сервіс Disney+ має політику, яка перенаправляє правові скарги з судового розгляду до примусового арбітражу. Корпоративні юристи тепер стверджують, що ця політика якимось чином стосується й справи про смерть жінки в одному з парків відпочинку.

Джеффрі Пікколо подав позов після того, як його дружина, 42-річна лікарка Канокпорн Тансуан, померла у «Дісней-Спрінгс», Флорида, минулого року. Пікколо і Тансуан обідали в одному з ресторанів курорту. Офіціант неодноразово запевнив їх, що їжа для Тансуан приготують без молочних продуктів та горіхів, на які в неї була смертельна алергія. Невдовзі після приймання їжі у жінки стався анафілактичний шок і вона померла. Розслідування Судово-медичний експерт, виявив, що причиною смерті стала анафілаксія через підвищений рівень молочних продуктів та горіхів у організмі.

Disney стверджує, що Пікколо не може подати до суду на компанію, оскільки він ненадовго підписався на безкоштовну пробну версію Disney+ у 2019 році. Згідно з умов його використання, усі судові дії мають бути спрямовані у примусовий арбітраж: це поширена юридична тактика, яка дозволяє компаніям уникати судових процесів. Компанія стверджує, що позивач також використовував додаток My Disney Experience, щоб купити квитки в тематичний парк — послугу, яка теж містить подібну юридичну норму.

Адвокати Пікколо називають аргумент компанії безглуздим:

«[Disney] явно прагне заборонити 150 мільйонам передплатників Disney+ будь-коли порушувати справу про смерть проти неї перед судом присяжних, навіть якщо факти справи не мають жодного відношення до Disney+. … Ідея про те, що умови, погоджені споживачем під час створення безкоштовного пробного облікового запису Disney+, назавжди позбавлять цього споживача права на суд присяжних у будь-якому спорі з будь-якою філією або дочірньою компанією Disney, є настільки обурливо необґрунтованою та несправедливою, що шокує суддівську совість, і цей суд не повинен примусово виконувати таку угоду».

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Позивач вимагає від Disney досить невеликого відшкодування у понад $50 000 за емоційні страждання, втрату спілкування та захисту, втрату доходу, а також витрати на лікування та поховання. Приголомшлива відповідь компанії, ймовірно, для когось стане причиною ніколи не підписуватися на Disney+ і взагалі не мати з нею справ.

Джерела: CNN, Gizmodo