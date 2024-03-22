Підтримай збір на FVP-дрони для 2 Інтернаціонального Легіону — розігруємо листівку з підписом Залужного

Оголошуємо новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» – збираємо разом з БФ «УМАС» на FPV-дрони для бійців 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України, які нищитимуть ворожу техніку та склади з боєприпасами.

Ціль цього збору – 100 000 грн.

Алгоритм аукціону

Аукціон в рамках збору буде проводитись тут та пройде з 22-го по 31 березня. В цей період поповніть банку на будь-яку суму — той, хто закине найбільше, отримає лот.

Лот цього аукціону – листівка, на якій зображено пса Патрона з підписом генерала України Валерія Залужного – «Залізного генерала», який ототожнює цілу епоху сучасної війни і якому, безумовно, ми всі вдячні.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива і наблизить нас до цілі!

Що таке FPV-дрон і для чого його використовують

FPV (First Person View) дрон – це ефективний та сучасний безпілотний літальний апарат з відеокамерою, основна мета якого – знищувати техніку ворога дистанційно. Зазвичай, FPV-дрони мають один шанс на ураження, бо, по своїй суті, є дронами-камікадзе. Швидкі, верткі, смертоносні, вони несуть на собі заряд і їхні оператори мають можливість вразити техніку чи ворога точково, дуже прицільно. В рамках бойових дій вони є надзвичайно ефективними, бо дозволяють полювати на російську техніку на безпечній відстані, знижуючи ризик життю наших захисників.

Хто такі 2-й Інтернаціональний Легіон оборони України

2-й Інтернаціональний Легіон оборони України – це окремий батальйон спеціального призначення у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Легіон почав своє активне формування у жовтні 2022 року. Основою командного складу батальйону стали представники колишньої Першої інтернаціональної роти спеціального призначення Збройних сил України, які брали участь у бойових діях з відсічі збройної агресії російської федерації на сході України, зокрема у боях за Лисичанськ, Григорівку, Сіверськ та Бахмут.

Для бійців батальйону принциповим є відновлення історичної справедливості шляхом подолання усіх проявів російського імперіалізму. Основу 2-го Інтернаціонального легіону складають українці, білоруси та грузини — представники народів, які протягом століть ведуть боротьбу проти загарбницької політики, військової агресії та культурної експансії російської імперії, Радянського Союзу та російської федерації.

Реквізити збору

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/56Uv8ZSLWi

Картка банки: 5375 4112 1536 7157