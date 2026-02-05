Pinterest звільнив інженерів, які створили скрипти для відстеження власних звільнень

Depositphotos

Pinterest звільнив двох інженерів, які відстежували, хто зі співробітників втратив роботу у рамках нещодавніх масштабних скорочень у компанії.





Нещодавно у Pinterest оголосили про масштабні скорочення. В електронному листі гендиректор Білл Реді зазначив, що подвоює зусилля з розвитку штучного інтелекту. Інвесторам повідомили, що скорочення торкнуться близько 15% співробітників або приблизно 700 посад. Які саме команди та працівників скоротять не уточнювалось.

У зв’язку з цим двоє інженерів створили спеціальні скрипти та таким чином отримали доступ до конфіденційних даних компанії. Вони виявляли імена та місцеперебування всіх звільнених співробітників, а потім розповсюджували цю інформацію.

“Це було явним порушенням політики Pinterest та конфіденційності їхніх колишніх колег”, — пояснює один з представників компанії.

За інформацією джерела, близького до обставин звільнення, скрипти давали доступ до внутрішніх інструментів компанії, які використовувались для підтримки колективних робочих чатів. Один з цих скриптів створював оповіщення про те, імена яких співробітників у робочому чаті Slack видалялись або деактивувались. У такий спосіб інженери отримували інформацію про те, кого звільнили. Перевірка Slack та інших внутрішніх інструментів щодо зникнення колег з каналів спілкування — поширений спосіб дізнатися, хто більше не працює в компанії.





Протягом останніх років у технологічній сфері спостерігається хвиля масштабних скорочень. Одночасно з Pinterest про звільнення 16 тис. працівників заявили в Amazon. Це друге масштабне скорочення в компанії за останні 3 місяці.

На початку року було також звільнено кілька сотень співробітників у Meta. Скорочення штату проводиться також в Google та Microsoft. За оцінками аналітиків Layoffs.fyi, які відстежують всі повідомлення про масштабні звільнення, за останні 4 роки скорочення у техносфері торкнулись близько 700 тис. осіб.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ми повідомляли, що минулоріч Microsoft оголосила про скорочення близько 6000 співробітників — це майже 3% усієї команди компанії. І все через ШІ. Водночас звіт на основі масштабного витоку конфіденційних документів свідчить, що в Amazon розраховують замінити на роботів 600 тис. працівників.

Джерело: BBC