Після 19 років роботи з Microsoft йде Панос Панай, керівник Windows та Surface

Панос Панай, давній керівник розробки пристроїв Microsoft Surface та глава розробки Windows з 2020 року, оголосив, що залишає компанію.

After 19 incredible years at Microsoft, I’ve decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with. — Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023

«Після 19 неймовірних років у Microsoft я вирішив перегорнути сторінку та написати наступну главу. Я назавжди вдячний за час, проведений у Microsoft, і за чудових людей, з якими я мав честь створювати продукти».

Bloomberg повідомляє, що Amazon найняла Паная для керування командою розробки голосового помічника Alexa, розумних колонок Echo, пристроїв для читання електронних книг Kindle, планшетів та ТБ-пристроїв Fire. Ні Microsoft, ні Amazon поки не прокоментували цю інформацію. Тим часом Дейв Лімп, керівник апаратного забезпечення Amazon оголосив, що цього року піде на пенсію.

Панай розпочав свою кар’єру в Microsoft у 2004 році як програмний менеджер апаратного забезпечення ПК, згодом він очолив Surface. Під час реорганізації 2020 року підрозділ Windows також підпорядкували Панаю. У 2021 році він, як директор з продуктів, увійшов до вищого керівництва Microsoft, прямо підпорядкованого главі компанії Сатьї Наделлі.

У електронному листі до співробітників, написаному Раджешем Джа, віцепрезидентом з користувацького досвіду та пристроїв, було оголошено, що Юсуф Мехді, віцепрезидент та головний спеціаліст зі споживацького маркетингу, «бере на себе відповідальність за керівництво бізнесом Windows та Surface з нашими OEM та роздрібними партнерами».

Обов’язки Паная будуть розподілені між кількома людьми. Microsoft запропонує Михайлу Парахіну очолити нову команду Windows and Web Experiences. Окрема команда під керівництвом Павана Давулурі, віцепрезидента та інженера відділу Windows and Devices, буде «створювати чипи, системи та пристрої, які охоплюють Windows, клієнтів та хмару для світу ШІ».

Зміна керівництва здається трохи поспішною та дивною. Панай буде відсутній вже 21 вересня на заході Microsoft, присвяченому ШІ, участь у якому він сам нещодавно анонсував. Можливо, тому, що за день до того Amazon проводить власний захід.

Джерело: Tom’s Hardware