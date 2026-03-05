Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg

Depositphotos

Sony більше не планує переносити поточні та майбутні однокористувацькі ігри на персональні комп’ютери, повідомляє Bloomberg. Конкретно йдеться про минулорічну Ghost of Yotei та ще не випущену Saros — продовження Returnal — як ігри, плани щодо виходу на ПК яких були скасовані.





Водночас деякі багатокористувацькі та сторонні тайтли все ж виходитимуть на ПК. Джейсон Шраєр із Bloomberg посилається на “людей, обізнаних із планами компанії”, які стверджують, що всередині компанії є занепокоєння, що випуск ігор на ПК може зашкодити продажам консолі PlayStation 5, а також її ще не анонсованого наступника. Також існують побоювання, що ігри PlayStation можуть опинитися на конкуруючому обладнанні Xbox, якщо Microsoft справдить припущення про те, що наступна Xbox зможе запускати ПК-ігри.

“За даними джерел у компанії, Sony переглядає підхід до ПК-релізів, оскільки побоюється, що розмивання ексклюзивності може вплинути на продажі консолей і майбутніх платформ”, — кажуть у Bloomberg.

Є кілька застережень щодо цієї зміни стратегії, які важливо зазначити. По-перше, багатокористувацькі тайтли й надалі виходитимуть кросплатформено, зокрема Marathon — перезапуск старої франшизи шутерів від першої особи від Bungie (студії, що створила Halo і нині належить Sony), реліз якого запланований на сьогодні одночасно для PlayStation 5 і ПК (через Steam). Крім того, деякі ігри, які фактично є першопартійними тайтлами для PlayStation 5, але розробляються студіями, що не належать Sony, — такі як Death Stranding 2: On the Beach і щойно анонсована Kena: Scars of Kosmora — усе ж вийдуть на ПК.

Нарешті, джерела Bloomberg застерігають, що стратегія Sony щодо однокористувацьких релізів може знову змінитися в майбутньому. Історично Sony не випускала свої першопартійні ігри на ПК. Це почало змінюватися у 2020 році, і компанія випустила на ПК такі тайтли, як Horizon Zero Dawn, Helldivers 2 та Ghost of Tsushima, серед інших.

“Внутрішні дискусії в Sony свідчать, що компанія намагається знайти баланс між розширенням аудиторії та збереженням цінності власної екосистеми PlayStation”, — пише Bloomberg.

Втім, експерименти Sony з релізами на ПК не обійшлися без плутанини та суперечок. Компанія діяла непослідовно щодо того, які саме тайтли виходили на цій платформі, а також щодо строків цих релізів. Однокористувацькі ігри з’являлися в Steam через місяці або навіть роки після консольних релізів — уже після того, як ажіотаж у геймерській спільноті довкола них згасав. Крім того, деякі тайтли вимагали від гравців входу до облікового запису PlayStation для доступу до ключових функцій, що сподобалося не всім, а постійні зміни цієї політики багатьом гравцям здавалися хаотичними.





Sony була менш визначеною у своїй ПК-стратегії порівняно з двома іншими великими виробниками консолей. Nintendo взагалі не випускає свої ігри на ПК, тоді як Microsoft випускає всі свої першопартійні тайтли Xbox на ПК. Bloomberg також зазначає, що деякі нещодавні релізи продалися на ПК гірше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що підхід Sony “перевірити воду” показав, що ця вода радше прохолодна.

