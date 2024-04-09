Після землетрусу на Тайвані виробники пам’яті перестали публікувати контрактні ціни — SSD та ОЗП подорожчають ще сильніше?

Останнім часом на ринках пам’яті DRAM та NAND вималювалася невтішна для споживачів тенденція до зростання цін, яка вже прямо впливає на ціну кінцевих пристроїв (SSD та оперативна пам’ять для мобільних гаджетів та комп’ютерів). Цілком ймовірно, що цей тренд у майбутньому лише посилюватиметься.

DigiTimes повідомляє, що внаслідок землетрусу на Тайвані 3 квітня, який став найсильнішим за останні 25 років, місцеві напівпровідникові заводи отримали деякі пошкодження, що серйозно порушило ланцюжки постачання провідних виробників — Micron, Samsung Electronics та SK Hynix. Це може спричинити більше зростання цін, ніж очікувалося, особливо в контексті спроб галузі відновити втрати останніх років через підняття цін.

І хоча в минулому ціни на пам’ять зазвичай стрімко зростали після перебоїв у виробництві, спричинених природними катастрофами чи техногенними аваріями, поточна ситуація відкриває постачальникам можливість компенсувати збитки 2022 та 2023 років. До землетрусу темпи зростання контрактних цін на пам’ять DRAM і NAND сповільнилися, порівняно до першого кварталу. Зокрема, для NAND зростання становило 15%-20% проти 20+% у першому кварталі. Тепер цілком ймовірно, що зростання цін пришвидшиться.

Повідомляється, що основні гравці перестали публікувати контрактні ціни на DRAM, готуючись до перегляду цінової політики. А Micron після землетрусу почала обговорювати з клієнтами новий графік постачань продукції та можливі затримки. Так, наразі це все неофіційна інформація від інсайдерів, але, з огляду на обставини, вона виглядає правдоподібно.

Виробники модулів пам’яті, які зараз мають обмежені запаси, готуються до збільшення витрат на закупівлю чипів. Вони сподівалися, що тенденція до зростання цін уповільниться, але постачальники значно знизили виробництво минулого року, щоб підтягнути ціни на тлі стагнації попиту. Нові обставини, швидше за все, спонукатимуть замовників, особливо виробників серверів, активно скуповувати пам’ять в очікуванні цілком ймовірного дефіциту, що, своєю чергою, підштовхне ціни ще вище.

Якщо все дійсно так, то найболючіше це вдарить по виробниках серверів, але сегмент споживчих твердотілих накопичувачів, де зростання цін спостерігається останні кілька місяців, нова хвиля теж не омине.

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