Новини Пристрої 25.09.2024 о 12:43 comment views icon

ПК зі штучним інтелектом займуть 40% ринку у 2025 році, а наступного — домінуватимуть в поставках [аналітика Gartner]

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Катерина Даньшина

Авторка новин

ПК зі штучним інтелектом займуть 40% ринку у 2025 році, а наступного — домінуватимуть в поставках [аналітика Gartner]

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Аналітики компанії Gartner прогнозують, що ПК зі штучним інтелектом домінуватимуть у поставках вже у 2026 році, тоді як у 2025-му — займуть 43% ринку загалом.

Щодо 2024 року, то рівень поставок ПК зі штучним інтелектом вже оцінюється у 43 млн одиниць — на 99,8% більше ніж торік. Наступного року цифра може зрости ще на 165,5%, до 114 млн одиниць.

У розумінні Gartner ПК зі штучним інтелектом — це пристрої із вбудованим нейронним процесором (NPU), створеним для керування важкими завданнями штучного інтелекту.

Старший директор-аналітик компанії Ранджит Атвал порівняв перехід на комп’ютерне обладнання із ШІ з переходом на Wi-Fi для постачальників обладнання:

«По суті, це відсутність вибору. Те, що стимулюватиме цю частку».

Раніше гендиректор HP Енріке Лорес надав власні оцінки щодо поставок ПК із ШІ у 2027 році, де, на його думку, вони складатимуть близько 50% від загальної кількості, і також вплинуть на зростання середньої ціни в секторі на 5-10%.

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Джерело: The Register

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