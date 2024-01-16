PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

YouTube-канал DIY Perks перевершив інженерів Sony та переробив PlayStation 5 на тонкий компактний пристрій з вбудованим екраном. Ентузіаст повністю переобладнав систему охолодження та живлення консолі.

Отже, одним з найтовстіших елементів PS5 є масивний радіатор охолодження.

Його замінили на набагато тонкішу мідну панель.

До того ж новий радіатор розташований збоку, а не зверху материнської плати.

Тепло з процесора до нього передають теплові трубки. Умілець зробив мідні теплознімачі…

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…та нікелював їх у домашніх умовах електролізом.

Масивний кулер PlayStation 5 був замінений чотирма малими та тонкими.

Система в зборі працювала, але консоль через якийсь час роботи «вилітала» через перегрівання.

Тож конструкцію удосконалили додаванням ще одного радіатора і теплових трубок до нього.

Маленькі вентилятори були замінені потужними моделями для ноутбуків.

Результат перевершив очікування – консоль працювала за температури лише 42 °C за повного навантаження. Щобільше, оберти кулерів вдалося знизити і вони працювали дуже тихо. З цим результатом перейшли до естетичного оформлення.

Створили пластиковий корпус за мотивами оригінальних кольорів та дизайну.

Також додали дві алюмінієві панелі з боків.

Потім додали динаміки…

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…і нарешті закрили корпус.

До корпусу доєднали підставку.

Ось що вийшло у порівнянні з розмірами PlayStation 5 Slim.

Потім настала черга OLED-екрана від ноутбука Alienware (на жаль, діагональ не вказали, але екран досить великий, можливо, 17”).

Після монтажу дисплея оригінальний товстезний блок живлення був замінений на компактну GaN-модель. До того ж він був винесений назовні та розміщувався на дроті, як ноутбучні БЖ.

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Автори насолодилися емоціями від гри на консолі у різних сценаріях після кількох тижнів роботи над нею, порівняли її роботу з ноутбуками та висловили жаль, що Sony сама не зробила таку PlayStation 5.