PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

YouTube-канал DIY Perks перевершив інженерів Sony та переробив PlayStation 5 на тонкий компактний пристрій з вбудованим екраном. Ентузіаст повністю переобладнав систему охолодження та живлення консолі.
Отже, одним з найтовстіших елементів PS5 є масивний радіатор охолодження.
Його замінили на набагато тонкішу мідну панель.
До того ж новий радіатор розташований збоку, а не зверху материнської плати.
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Тепло з процесора до нього передають теплові трубки. Умілець зробив мідні теплознімачі…
…та нікелював їх у домашніх умовах електролізом.
Масивний кулер PlayStation 5 був замінений чотирма малими та тонкими.
Система в зборі працювала, але консоль через якийсь час роботи «вилітала» через перегрівання.
Тож конструкцію удосконалили додаванням ще одного радіатора і теплових трубок до нього.
Маленькі вентилятори були замінені потужними моделями для ноутбуків.
Результат перевершив очікування – консоль працювала за температури лише 42 °C за повного навантаження. Щобільше, оберти кулерів вдалося знизити і вони працювали дуже тихо. З цим результатом перейшли до естетичного оформлення.
Створили пластиковий корпус за мотивами оригінальних кольорів та дизайну.
Також додали дві алюмінієві панелі з боків.
Потім додали динаміки…
…і нарешті закрили корпус.
До корпусу доєднали підставку.
Ось що вийшло у порівнянні з розмірами PlayStation 5 Slim.
Потім настала черга OLED-екрана від ноутбука Alienware (на жаль, діагональ не вказали, але екран досить великий, можливо, 17”).
Після монтажу дисплея оригінальний товстезний блок живлення був замінений на компактну GaN-модель. До того ж він був винесений назовні та розміщувався на дроті, як ноутбучні БЖ.
Автори насолодилися емоціями від гри на консолі у різних сценаріях після кількох тижнів роботи над нею, порівняли її роботу з ноутбуками та висловили жаль, що Sony сама не зробила таку PlayStation 5.
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