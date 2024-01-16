Новини Пристрої 16.01.2024 о 15:10 comment views icon

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

YouTube-канал DIY Perks перевершив інженерів Sony та переробив PlayStation 5 на тонкий компактний пристрій з вбудованим екраном. Ентузіаст повністю переобладнав систему охолодження та живлення консолі.

Отже, одним з найтовстіших елементів PS5 є масивний радіатор охолодження.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Його замінили на набагато тонкішу мідну панель.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

До того ж новий радіатор розташований збоку, а не зверху материнської плати.

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Тепло з процесора до нього передають теплові трубки. Умілець зробив мідні теплознімачі…

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

…та нікелював їх у домашніх умовах електролізом.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Масивний кулер PlayStation 5 був замінений чотирма малими та тонкими.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Система в зборі працювала, але консоль через якийсь час роботи «вилітала» через перегрівання.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Тож конструкцію удосконалили додаванням ще одного радіатора і теплових трубок до нього.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Маленькі вентилятори були замінені потужними моделями для ноутбуків.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Результат перевершив очікування – консоль працювала за температури лише 42 °C за повного навантаження. Щобільше, оберти кулерів вдалося знизити і вони працювали дуже тихо. З цим результатом перейшли до естетичного оформлення.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Створили пластиковий корпус за мотивами оригінальних кольорів та дизайну.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Також додали дві алюмінієві панелі з боків.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Потім додали динаміки…

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

…і нарешті закрили корпус.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

До корпусу доєднали підставку.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Ось що вийшло у порівнянні з розмірами PlayStation 5 Slim.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Потім настала черга OLED-екрана від ноутбука Alienware (на жаль, діагональ не вказали, але екран досить великий, можливо, 17”).

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Після монтажу дисплея оригінальний товстезний блок живлення був замінений на компактну GaN-модель. До того ж він був винесений назовні та розміщувався на дроті, як ноутбучні БЖ.

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PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Автори насолодилися емоціями від гри на консолі у різних сценаріях після кількох тижнів роботи над нею, порівняли її роботу з ноутбуками та висловили жаль, що Sony сама не зробила таку PlayStation 5.

PlayStation 5 Tablet Edition – ентузіаст створив тонку PS5 з OLED-екраном

Відео: ютюбер створив «PS5 Slim», не вдовольнившись зменшенням розмірів на 30% у новій ревізії PlayStation 5

 

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