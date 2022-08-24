Plex зламали — хакери отримали доступ до адрес електронної пошти, зашифрованих паролів та імен користувачів

Стрімінгова платформа Plex розіслала електронне повідомлення своїм клієнтам, у якому попереджає про серйозне порушення безпеки. Зазначається, що внаслідок зламу зловмисники могли отримати доступ до інформації про облікові записи, включаючи імена користувачів, адреси електронної пошти та паролі. Хоча немає жодних ознак того, що зашифровані паролі були розкриті, однак Plex радить усім користувачам негайно змінити свої паролі.

«Вчора ми виявили підозрілу активність в одній із наших баз даних. Ми негайно розпочали розслідування і виявилося, що третя сторона змогла отримати доступ до обмеженої підмножини даних, включаючи електронні адреси, імена користувачів та зашифровані паролі», – йдеться у повідомленні Plex.

На цей момент немає підтвердження того, що було скомпрометовано іншу інформацію облікових записів. Також не згадується про сторонній доступ до приватних медіатек. Додатково зазначається, що «дані кредитних карток та інші платіжні дані взагалі не зберігаються на наших серверах», вони не наражалися на ризик у цьому інциденті.

Фахівці вже виявили вразливість у системі безпеки, і Plex вжила заходів для запобігання таким зламам у майбутньому. Також Plex пропонує інструкції для захисту облікового запису.

Джерело: The Verge