Poe — застосунок для «спілкування» з ChatGPT та іншими чатботами, де можна перемикати діалоги, як у месенджері, та ділитись відповідями у стрічці

Попри великий прорив ChatGPT у взаємодії з генеративним штучним інтелектом, інтерфейс для спілкування з чатботом поки далекий від ідеального – дизайн доволі скромний, час очікування відповіді іноді надто довгий, ліміт повідомлень, ну і відсутність мобільного застосунку.

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Генеральний директор соціального сервісу для запитань-відповідей Quora Адам Д’Анджело вбачає у цьому певну можливість для розвитку. Ще з минулого літа, до того, як ШІ-генератори тексту дійшли до широких мас, його компанія почала роботу над застосунком під назвою Poe, який може зробити спілкування з чатботами зручнішим, зібравши їх усіх в одному місці.

Наразі ми знаємо про Bard, Bing, ChatGPT та інші ШІ-сервіси, однак, на думку Д’Анджело, вже зовсім скоро з’являться тисячі чи навіть мільйони ботів для найрізноманітніших цілей. Амбіції свого творіння він порівнює з веббраузером – замість того, щоб робити окремий застосунок для кожної з технологій, користувачі їх зможуть віднайти через Poe.

Quora раніше тестувала чатботи, і відповіді здалися розробникам не надто правильними.

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«Часто вони можуть генерувати непогані відповіді — але зазвичай вони далекі від відповідей людей. Тоді ми запитали себе: коли ці відповіді можуть бути найбільш корисними? Саме тоді, коли вони дуже, дуже швидкі», — каже Д’Анджело,

Якщо завантажити додаток Poe на iOS (імовірно, незабаром з’явиться версія для Android) або зайти на poe.com – то можна побачити щось схоже на програму для обміну повідомленнями. Праворуч: порожнє вікно чату з кількома пропозиціями вгорі — «Спробуйте запитати мене про кулінарію/розваги» тощо — і поле для відповіді внизу. Зліва: шість різних ботів, з яких можна взаємодіяти в застосунку.

Нині доступ пропонують до ChatGPT і GPT-4; Claude Plus і Claude Instant (два різних боти від Anthropic); Sage (бот, навчений на GPT-2); і Dragonfly. Можна спілкуватись із будь-яким з ботів, просто перемикаючи вікно діалогу – як у месенджері з друзями. Утім, безплатний доступ не нескінченний – передбачено 1 повідомлення для GPT-4 та 3 повідомлення для Claude на день. Обмеження можна прибрати, оформивши передплату Poe Pro за $19,99 на місяць.

В інструкціях Poe рекомендують використовувати Claude Instant для написання творчого тексту, а Claude Plus для складніших завдань. Sage та ChatGPT краще володіють мовами, відмінними від англійської, а Dragonfly «дає коротші відповіді». Але насправді, каже Д’Анджело, GPT-4 майже найкращий у всьому.

Мобільний застосунок Poe ​​також має функцію Feed, за допомогою якої можна ділитися підказкою та відповіддю одного з ботів у загальній стрічці.

Джерело: The Verge