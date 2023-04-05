Підрядники Google навмання оцінюють відповіді чатбота Bard через обмежений час для тестування — Insider

Працівники фірми Appen наразі допомагають удосконалити чатбот Google, а серед їхніх основних завдань – перевірка текстів Bard на відповідність підказкам користувачів. Однак роботи настільки багато, що деякі співробітники проводять оцінювання навмання.

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Чатбот Bard був запущений компанією Google у березні – як відповідь на популярність ChatGPT від OpenAI. Спочатку технологію вручну тестували працівники підрозділів техногіганта, а нині це завдання передали фірмі Appen. Ці підрядники зазвичай оцінювали пошукові алгоритми Google і релевантність оголошень, розміщених у результатах пошуку, а також позначали шкідливі вебсайти, щоб вони не з’являлися в результатах пошуку.

Спеціалістам з оцінювання не повідомляли назву інструмента, який вони тестують – але внутрішнє листування на цю тему розпочалось приблизно 7 лютого, коли Google вперше анонсувала Bard.

Документи, які отримало видання Insider, містять інструкції для оцінювання якості відповідей теоретичного ШІ-чатбота. За словами чотирьох тестувальників, з якими поспілкувались журналісти, ще з січня уся робота компанії в основному була зосереджена на переглядах підказок та відповідей ШІ. Співробітники компанії поскаржились, що їм виділяють надто мало часу на процес оцінювання, тож іноді доводиться це робити навмання, щоб отримати обіцяні гроші.

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Bard критикували ще під час публікації його промовідео – у ньому чатбот надав неправильну відповідь, чим спричинив масштабне падіння акцій Alphabet. Згодом віцепрезидент Google Search Прабхакар Рагхаван надіслав електронного листа співробітникам, попросивши їх переписати відповіді чатбота.

Як відбувається процес оцінювання

У документі з інструкціями сказано, що тестувальники отримають «підказку від користувача (наприклад, запитання, інструкцію, заяву) разом із двома потенційно створеними машиною відповідями, з яких співробітник має обрати кращу. Працівники можуть уточнити у текстовому полі, чому зробили такий вибір, що допоможе боту дізнатися, які атрибути шукати в прийнятних відповідях. Відповіді мають бути послідовними та точними, а також базуватися на актуальній інформації.

На виконання завдання надають різний час – від 60 секунд до кількох хвилин. Але працівники кажуть, що їм важко швидко оцінити відповідь, в якій вони не розбираються – наприклад, якщо вона стосується технічних питаннях, як-от блокчейну.

«Три години дослідження для виконання 60-секундного завдання — це чудовий спосіб сформулювати проблему, з якою ми зараз стикаємося», — сказав один з працівників.

Умови праці для підрядників Google

Підрядники, які працюють на Google через аутсорсингові фірми, все частіше агітують за кращі умови праці. У лютому оцінювачі відвідали Googleplex, щоб передати петицію Прабхакару Рагхавану з проханням підвищити зарплату.

Тестувальники, які працюють через Appen, заробляють від $14 до $14,50 на годину — попри те, що підтримують бізнес, який отримує більшу частину доходу від пошуку та реклами. Профспілка працівників Alphabet підтримує їх і допомагає в активних діях, але офіційно не представляє і не веде переговорів щодо укладення колективного договору.

В Google нині працює понад 200 000 підрядників, які не внесені до офіційної кількості співробітників компанії.