Microsoft «вчить» чатбот Bing показувати рекламу — спонсоровані посилання помітили в деяких відповідях

Цілком очікувано оновлений пошуковик Bing почне показувати рекламу у відповідях на запити користувачів.

Нині Microsoft «експериментує» з показом реклами у власному чатботі зі штучним інтелектом, і незабаром спонсорованих посилань у відповідях побільшає.

Поки що рекламні оголошення з’являються у формі не надто помітних посилань у відповіді, а також у розділі «Докладніше». У майбутньому Microsoft може запустити досвід, у якому наведення курсора на посилання від рекламодавця відображатиме ще кілька таких посилань для того, щоб залучити більше трафіку. Компанія також розглядає ідею додати рекламні підписи компаній в інтерфейсі чату, поряд з відповідями.

Той факт, що Microsoft запустить рекламу в оновлений пошуковик не надто дивує. Питання було не в тому, чи зробить це компанія, а в тому — коли це станеться? У своєму блозі корпоративний віцепрезидент Microsoft із пошуку та пристроїв Юсуф Мехді написав, що чатбот має понад 100 мільйонів активних користувачів щодня — третина з них новачки для Bing, а це нові можливості для рекламодавців.

Повідомляється, що запуск партнерських оголошень Microsoft обговорювала з рекламними агенціями ще в лютому. Ось один з прикладів реклами у відповіді чатбота на запит про автомобіль:

Bing Chat now has Ads!

It’s going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.

1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP

