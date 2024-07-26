Поліція США закупить Tesla Cybertruck для служби: «Нам подобається цей сміттєвий бак»

В США управління поліції змагаються, яке з них першим отримає Tesla Cybertruck. Схоже, копи дуже люблять це авто, попри його тенденцію ламатися, та ніжно кличуть «сміттєвим баком».

Акаунти департаменту поліції в Ірвіні, штат Каліфорнія, у соціальних мережах анонсують швидку появу Cybertruck саме в ньому. Поліція Ірвіна опублікувала фотографію електропікапа, прикрашеного червоними та синіми вогнями, які підсвічують логотип місцевого управління на бетонній підлозі. Повідомлення, набране з хештегів, стверджує, що поліціянти не жартують про нову машину в Ірвіні.

Поліція Ірвіна підтвердила журналістам Gizmodo, що справді отримає Cybetruck:

«Автомобіль використовуватимуть для роботи з громадськістю. Ми не надаватимемо жодної додаткової інформації, доки офіційно не представимо його спільноті через кілька місяців», — йдеться в електронному листі.

У Facebook користувачі згадали епізод з єнотами, які намагалися вкрасти їжу з зачиненого кузова Cybetruck, наче зі сміттєвого бака.

«Отже… більш барвистий смітник на колесах?», — запитав коментатор. «Нам подобається цей сміттєвий бак», — написали у відповідь поліціянти. «Тож ви не зможете переслідувати підозрюваних у крадіжках за містом без підзаряджання протягом години. Ідеально для злочинців», — зауважив інший коментатор. «Бензобаки теж не нескінченні», — відповіли у поліції.

Раніше ресурс 404 Media опублікував внутрішній електронний лист сержанта поліції Анахайма про те, що відділення використовуватиме Tesla. «Я розмовляв із начальником учора, і ми все ще хочемо бути першим управлінням, яке матиме Cybertruck», — йдеться в ньому. Поліція Анахайма розповіла, що цей електронний лист був жартом, але вона зацікавлена ​​у придбанні Cybertruck.

Обліковий запис в X Twitter поліції Розенберга, штат Техас, сфотографував один з електропікапів Tesla на вулиці та опублікував з текстом:

Онлайн-курс Front-end developer від Mate academy. Закінчуйте курс з гнучким графіком Front-end developer та починайте заробляти вже через 7 місяців! Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

«Як ви думаєте, Ілон Маск… чи стане Cybertruck хорошим транспортом для поліції? Досі важко знайти нову техніку для поповнення наших старих підрозділів. Чи повинні ми внести зміни у 2024 році?».

Каліфорнійська компанія Unplugged Performance, яка спеціалізується на виготовленні автомобілів на замовлення, у червні представила власну версію Cybertruck, орієнтованого на поліцію. Незрозуміло, чи продала компанія цей Cybertrucks у тактичному стилі, але її президент сказав Popular Science, що вона спілкувалася з кількома департаментами поліції щодо автомобіля.

Джерело: Gizmodo

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.