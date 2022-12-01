Поліції Сан-Франциско дозволили використовувати роботів з летальною зброєю

Дистанційно керовані роботи поліції Сан-Франциско будуть обладнанні вибухівкою та зможуть “знешкодити” озброєного злочинця в екстремальних обставинах — коли життю інших людей буде загрожувати небезпека.

Міська наглядова рада Сан-Франциско схвалила суперечливу пропозицію місцевого управління поліції щодо “використання роботів як убивчої сили”. Завдання роботів з вибухівкою — “увійти в контакт та дезорієнтувати озброєну людину або небезпечного підозрюваного в екстремальних обставинах, щоб запобігти загибелі невинних людей”.

Поліціянти Сан-Франциско нині володіють 17 роботами, з яких у робочому стані лише 12. Їх умовно можна розділити на дві категорії:

гусеничні роботи великого та середнього розміру, які використовуються для дистанційного вивчення або підриву вибухових речовин (наприклад, Remotec F6A та Qinetiq Talon );

Всі вони в основному керуються людьми та мають обмежену автономну функціональність.

Поліція США вже використовувала дистанційно керованих роботів для вбивств підозрюваних. Вважається, що перший такий інцидент стався у 2016 році, коли поліція Далласа використовувала робота для знешкодження бомб, щоб вбити снайпера, який застрелив п’ятьох офіцерів. Подія викликала суперечливі думки: дехто хвалив правоохоронців за припинення багатогодинного протистояння, а інші критикували, що поліція не розглянула усі альтернативні варіанти.

Тоді начальник поліції Далласа Девід Браун сказав, що вони “не бачили іншого виходу, крім того, як використати робота з бомбою, щоб він підірвався там, де знаходився підозрюваний”.

Нова пропозиція поліції Сан-Франциско обговорювалася протягом двох годин, перш ніж було схвалено позитивне рішення — вісім голосів проти трьох.

Фонд Electronic Frontier Foundation (EFF) заявив, що це типовий процес використання поліцейських і військових місій проти громадянських осіб.

В інших поліцейських управліннях США аналогічні пропозиції не схвалили. Поліція Окленда спочатку дозволила використання роботів для дистанційного вбивства підозрюваних, але пізніше скасувала своє рішення без пояснення причин.

Тим часом група виробників роботів, включаючи Boston Dynamics, підписала зобов’язання не використовувати своїх роботів як зброю на початку цього року. Компанії посилаються на “стурбованість суспільства” та наголошують, що намагатимуться не дозволити своїм клієнтам з часом використовувати як зброю будь-які платформи, які їм було продано.

Джерело: The Verge