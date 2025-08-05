Помічені “Шахеди” з протитанковими мінами на крилах: чим це загрожує і як працює

“На фото показано як не можна робити. Пані тоді не знала що це міна і що на айкос вона б теж зреагувала” / “Полковник ГШ”

Одразу кілька джерел, пов’язаних з військовими, повідомили про застосування росіянами дронів “Герань-2” (“Шахед”) з незвичайним бойовим навантаженням.

Відомий фахівець зі зв’язку та РЕБ Сергій “Флеш” Бескрестнов пише у своєму каналі Telegram про “нову проблему”. В кількох регіонах України зафіксовані “Шахеди”, котрі під крилами несли по дві касети (КПТМ) з протитанковими мінами ПТМ-3. За його словами, такі міни оснащені магнітним детонатором та реагують на техніку поруч.

“Флеш” повідомляє, що наразі задум російських окупантів незрозумілий. Боєприпас призначений для мінування і може бути використаний, зокрема, для скоєння терактів на дорогах або ж диверсії проти сільського господарства (вочевидь, йдеться про техніку). Бескрестнов закликає звертати увагу на такі предмети та не наближатися до них на машинах.

Канал DroneBomber продемонстрував вигляд “Шахеда” з касетами під крилами, а також окремо касети КПТМ-3 та міну, яку вони містять. Джерело зазначає подібну комплектацію у БПЛА, котрі помічені у групах на межі Сумської та Чернігівської областей.

“Полковник ГШ” додає більше інформації про роботу касет з мінами, а також розміщує фото з обкладинки цієї новини, з важливим коментарем щодо поводження з мінами. Згідно з поясненням, касета має заряд, котрий відстрілює міну на відстань. Скинута таким чином ПТМ-3 опиняється на землі, де стає у бойове положення.

“ПТМ-3 реагує на зміну електромагнітного поля навколо себе (реагує на великі металеві обʼєкти типу танк, ББМ). Міна не знешкоджується її категорично не можна рухати чи підіймати, знешкоджується тільки фізичним знищенням на місці”, — йдеться у повідомленні.

Автор каналу закликає всіх, а зокрема підрозділи на бойових позиціях, відстежувати та запам’ятовувати маршрути “Шахедів”, особливо уздовж транспортних шляхів. Вочевидь, йдеться про пошук та знешкодження скинутих мін.

За даними сайту Sappers, протиднищева міна ПТМ-3 призначена для виводу з ладу колесної та гусеничної техніки. Міна руйнує ходову частину транспортного засобу кумулятивним зарядом, котрий підривається під технікою. Міна вагою 4,9 кг має неконтактний детонатор та самоліквідовується через 16-24 години. Магнітний детонатор також реагує на наближення до міни людини, котра має з собою металеві предмети вагою від 50-100 г. Касета КПТМ-3 містить одну міну ПТМ-3 та вишибний пороховий заряд.