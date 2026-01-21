Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку

Останнім часом інтернет дивують чутки про селфі-камеру Apple iPhone 18 Pro у верхньому лівому куті. Там дійсно буде дещо, але не об’єктив камери.

У мережі вже багато рендерів iPhone 18 Pro з несиметричним розташуванням фронтальної камери, зокрема декілька від українця. Згідно з поясненням на Weibo китайського інсайдера, відомого як Setsuna Digital, всі вони неактуальні.

Раніше інший інсайдер Digital Chat Station, згадував менший динамічний острів iPhone 18 Pro. При цьому він не згадував прямо розташування вирізу. Боковий отвір камери іноді зустрічається на телефонах Android, але судячи з нових даних, не буде реалізований в iPhone (принаймні, не у наступному поколінні).

Помилка перекладу викривила інформацію, але є цілком зрозумілою, простою та містить частку реальних даних. Хибні чутки ґрунтувалися на неправильному тлумаченні у західних ЗМІ витоків з Китаю та Кореї щодо інфрачервоного датчика. Саме він, як очікується, буде прихований під дисплеєм у верхньому лівому куті.

Ілюстрації інсайдера, прикріплені до поста, наочно пояснюють, що він мав на увазі. Як можна побачити, інфрачервоний датчик на шлейфі дійсно розташований під екраном та зліва, у той час, як сам об’єктив камери зберігає центральне розташування. Китайська або корейська мови важкі для європейців (ймовірно, й для машинного перекладу), тому помилка не дивує.