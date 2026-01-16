Новини Пристрої 16.01.2026 comment views icon

Український дизайнер опублікував рендери Apple iPhone 18 Pro: 12 нових функцій і змін наступного флагмана

Андрій Русанов

Можливий вигляд Apple iPhone 18 Pro
Можливий вигляд Apple iPhone 18 Pro / X, Volodymyr

Українець опублікував зображення Apple iPhone 18 Pro на основі актуальних витоків, що накопичилися останнім часом. Ймовірно, iPhone 18 отримають багато змін.

Новий iPhone Pro може отримати менший виріз у дисплеї для селфі-камери. Джерела Notebookcheck повідомляють, що Apple планує розмістити отвір для фронтальної камери в куті дисплея. Більш ранні чутки стверджували, що наступник iPhone 17 Pro матиме повністю перероблений динамічний острів. Виріз має стати значно меншим і, можливо, більше не буде розташований по центру.

Дизайнер Volodymyr опублікував в X серію концептуальних зображень, котрі показують, який вигляд може мати Apple iPhone 18 Pro, якщо наявні дані справдяться. На них можна побачити апарат, котрій наслідує дизайн поточного покоління, але водночас помітно відрізняється. Перш за все, впадає в око кутовий виріз камери, також, здається, рамка апарату набагато більш закруглена ніж зараз.

Зміниться не лише зовнішність лінійки iPhone 18. Видання MacRumors зібрало 12 очікуваних змін, про які вже з’явилася інформація.

  1. Схожий, але дещо інакший дизайн
  2. Фронтальна камера у верхньому лівому куті екрана
  3. Підекранний датчик Face ID
  4. Змінна діафрагма щонайменше для одного об’єктива
  5. Чип A20 Pro, виготовлений за 2 нм техпроцесом TSMC
  6. Спрощена кнопка керування камерою без жестів пальцем
  7. Зміни дизайну заднього керамічного щитка, більш матове скло
  8. Модем C1X або C2
  9. Чип Apple N1 або новіший для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread
  10. Перегляд інтернету через супутник
  11. Нові варіанти кольорів: бордовий, коричневий або фіолетовий
  12. iPhone 18 Pro Max може бути трохи товщим попередника, можливо, через більший акумулятор

Зображений на рендерах iPhone 18 Pro може здаватися не надто сучасним, а таке рішення, як бокове розміщення фронтальної камери — не надто популярним. Але слід пам’ятати, що це дуже ранні неофіційні зображення, котрі базуються на чутках. Повідомлення інсайдерів можуть не справдитися, також Apple матиме достатньо часу, щоб змінити будь-яке попереднє рішення.

