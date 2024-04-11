Помилка в оновленні iOS видає емодзі з прапором Палестини на запит про Єрусалим

Деякі користувачі помітили, що в останньому оновленні iOS під час текстового введення слова «Єрусалим» пристрої пропонують емодзі з палестинським прапором.

Рейчел Райлі, британська письменниця та телеведуча, в дописі на X розкритикувала Apple, звинувативши компанію у «подвійних стандартах» та антисемітизмі з вимогою пояснень від Тіма Кука. Райлі, яка сама назвала себе єврейкою, додала, що для інших назв столиць емодзі національних прапорів не пропонуються.

Громадянська приналежність Єрусалиму була предметом суперечок протягом ізраїльсько-палестинського конфлікту, який сягає корінням у добіблійні часи, але нині вже минуло пів року з моменту його сучасної ескалації у вигляді війні в Газі.

Оновлене програмне забезпечення дійсно пропонує прапор Палестини під час введення «Jerusalem» у програмах обміну повідомленнями на пристроях Apple — однак, здається, лише в англійській розкладці (Велика Британія). В аналогічній розкладці для США пропозиція не відображається.

В Apple заявили, що це зроблено ненавмисно й обіцяли виправити помилку в наступному оновленні iOS.

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