Понад 1000 працівників Xiaomi розробляють власний процесор Xring — він може вийти вже цього місяця

За новим повідомленням, Xiaomi створила повністю окрему компанію для розробки чипа. Функціональність наявного прототипу ідентична кінцевому продукту.

Нові подробиці про Xring були розповів у своєму дописі інформатор Jukanlosreve. Він нібито бачив процесор наприкінці березня і називає його «по суті ідентичним фінальній версії». Також він підтвердив існування команди розробки з понад 1000 людей.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi створила новий підрозділ з розробки першої власної однокристальної системи. Команду нібито очолює колишній старший директор Qualcomm. Назва Xring має стати офіційною для процесора. Тепер стало відомо, що ця команда відокремлена від Xiaomi, що, ймовірно, зменшить увагу до неї влади США та інші торгівельні бар’єри.

Forwarded message:

——————————

These days, a lot of people online are expressing skepticism about Xring. [Just observing for now.]

Let me share something I know: I actually saw a prototype around the end of March. The system was basically identical to the final version — the…

— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) May 4, 2025