Понад 1000 працівників Xiaomi розробляють власний процесор Xring — він може вийти вже цього місяця

Розділ Технології виходить за підтримки

За новим повідомленням, Xiaomi створила повністю окрему компанію для розробки чипа. Функціональність наявного прототипу ідентична кінцевому продукту.

Нові подробиці про Xring були розповів у своєму дописі інформатор Jukanlosreve. Він нібито бачив процесор наприкінці березня і називає його «по суті ідентичним фінальній версії». Також він підтвердив існування команди розробки з понад 1000 людей.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi створила новий підрозділ з розробки першої власної однокристальної системи. Команду нібито очолює колишній старший директор Qualcomm. Назва Xring має стати офіційною для процесора. Тепер стало відомо, що ця команда відокремлена від Xiaomi, що, ймовірно, зменшить увагу до неї влади США та інші торгівельні бар’єри.

Forwarded message:

—————————— These days, a lot of people online are expressing skepticism about Xring. [Just observing for now.] Let me share something I know: I actually saw a prototype around the end of March. The system was basically identical to the final version — the… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) May 4, 2025

За неофіційними даними, команда Xring, зробить оголошення в травні, але презентацію чипів можуть відкласти через низку нерозкритих факторів. У 2023 році ITC.ua писав про розміщення Xiaomi численних вакансій розробників SoC. Зокрема, компанія шукала відповідальний за розробку власної платформи системи на чипі, відповідальних за дизайн та архітектуру, планування функцій телефонів на базі процесорів, за продуктивність та енергоефективність чипів ARM.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Минулого року з’явилися дані, що Xiaomi готує процесор на 4 нм технології, розроблений за допомогою TSMC, з модемами 5G та 4G, створеними разом з Unisoc. Це не перша розробка компанією власного процесора — смартфоні Xiaomi Mi 5c працював на власному чипі Surge S1. Попередні повідомлення також зазначали, що новий чип має вийти у 2025 році.

Джерело: Wccftech

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.