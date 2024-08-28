Lucid Air Sapphire у композитній броні – найшвидший у світі броньований електромобіль з розгоном менш як 2 секунди до «сотні»

Зазвичай броньовані автомобілі, це важкі транспортні засоби з далеко не найкращими показниками динаміки. Проте U.S. Armor Group намагається змінити сприйняття таких авто, представляючи «найшвидший у світі броньований автомобіль». Він заснований на Lucid Air Sapphire і розроблений, щоб розвіяти «упередження щодо броньованої розкоші».

Мова йде про електромобіль, оснащений трьома моторами сумарною потужністю 1234 к.с. (920 кВт). Автомобіль має систему повного приводу. Стандартна модель прискорюється від 0-60 миль/год (0-96 км/год) за 1,89 секунди, здатна досягати максимальної швидкості 330 км/год і має запас автономного ходу 687 км (за стандартом EPA).

Спираючись на цю потужну базу, U.S. Armor Group встановили легкі балістичні вікна, які можуть витримувати постріли з .44 Magnum (револьверний боєприпас високої потужності з діаметром кулі 10,9 мм). Також автомобіль має легку композитну броню, яка «в 10 разів міцніша за балістичну сталь, але в 5 разів легша».

Загалом, броня додає лише 175 кг ваги. Це приблизно еквівалентно двом пасажирам. Отже, посилений захист не повинен суттєво впливати на динамічні показники автомобіля. Компанія заявила, що броньована модель все ще може розвивати максимальну швидкість понад 322 км/год.

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Крім фізичного бронювання, автомобіль був оснащений «непроникним пакетом безпеки інтернету/Wi-Fi», який обіцяє захистити дані від спроб злому. У компанії також заявили, що модель має «передову технологію, яка безперервно сканує загрози поблизу під час транспортування, збираючи інформацію з понад мільйона джерел, включаючи місцеву поліцію та пожежні сканери».

Ціна на броньовану версію починається від $475 тис., що майже вдвічі більше, ніж Air Sapphire. Однак клієнти можуть додати більш потужну броню для захисту від гранат, вибухових пристроїв і потужних гвинтівок. Клієнти також можуть замовити дверні ручки з електричним розрядом, розпилювачі перцевих балончиків і приховані отвори для зброї.

Джерело: carscoops