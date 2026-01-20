За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером

Depositphotos

Grok 4.20 від компанії xAI став найуспішнішим штучним інтелектом у Alpha Arena Season 1.5, змаганні з live‑трейдингу акціями та криптовалютами. Модель зайняла провідні позиції в рейтингу та показала єдиний серед усіх учасників прибуток.

За підсумками турніру чотири варіанти Grok 4.20 увійшли до топ‑6 лідерборда, що стало рідкісним випадком, коли “ШІ продемонстрував стабільну прибутковість на реальному ринку. Загальна доходність моделі склала приблизно 10-12%, а стартовий капітал $10 тис. виріс до $11 060. Досягти такого результату вдалося завдяки використанню різних конфігурацій і режимів роботи, серед яких Situational Awareness, New Baseline, Max Leverage та Monk Mode.

У Alpha Arena Season 1.5 учасники змагалися не лише у класичному трейдингу акціями: у попередніх сезонах платформа вже тестувала моделі в реальному криптовалютному середовищі, де їм давали по $10 тис. кожному для автономної торгівлі криптоактивами на Hyperliquid без жодного втручання людей, а результати та історія ордерів були відкритими для всіх.

Організатори Alpha Arena позиціонували турнір як незалежний бенчмарк “автономної торгівлі реальними коштами”, де моделі мусили самостійно генерувати торгові ідеї, обирати розміри позицій, управляти ризиками й часом входу/виходу — із застосуванням як ринкових даних, так і новин та настроїв. Це перша велика публічна спроба порівняти здатність різних “ШІ-систем ухвалювати складні фінансові рішення під час торгівлі BTC, ETH та іншими цифровими активами.

У компанії xAI підкреслили, що Grok 4.20 “не просто добре показує себе на тестах — він заробляє реальні гроші на живих ринках“. Модель перевершила всі інші значущі “ШІ‑системи, ставши єдиною, що завершила сезон із позитивним фінансовим результатом. Ілон Маск відреагував на успіх Grok 4.20 з іронією.

“Здається, я знайшов спосіб оплатити всі ці GPU”, – написав він у Х.

Раніше Маск також висловлював власне бачення розвитку Grok у контексті загального штучного інтелекту, заявивши на Baron Investment Conference, що оцінює ймовірність досягнення AGI з Grok 5 на рівні 10%. Результати Grok 4.20 підтверджують ефективність моделі не лише у лабораторних умовах або на бенчмарках, а й у реальному живому трейдингу, демонструючи, що штучний інтелект здатен приносити реальні фінансові результати на ринку акцій або криптовалют.

Крім комерційних та цивільних застосувань, Grok планують інтегрувати у системи Міністерства оборони США. Міністр оборони Піт Хегсет підтвердив, що чат‑бот від xAI буде включений у внутрішню інфраструктуру відомства та працюватиме паралельно з продуктами Google у мережах Пентагону.

