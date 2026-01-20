Новини Крипто 20.01.2026 comment views icon

За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Depositphotos

Grok 4.20 від компанії xAI став найуспішнішим штучним інтелектом у Alpha Arena Season 1.5, змаганні з live‑трейдингу акціями та криптовалютами. Модель зайняла провідні позиції в рейтингу та показала єдиний серед усіх учасників прибуток.

За підсумками турніру чотири варіанти Grok 4.20 увійшли до топ‑6 лідерборда, що стало рідкісним випадком, коли “ШІ продемонстрував стабільну прибутковість на реальному ринку. Загальна доходність моделі склала приблизно 10-12%, а стартовий капітал $10 тис. виріс до $11 060. Досягти такого результату вдалося завдяки використанню різних конфігурацій і режимів роботи, серед яких Situational Awareness, New Baseline, Max Leverage та Monk Mode.

За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Дані: Х

У Alpha Arena Season 1.5 учасники змагалися не лише у класичному трейдингу акціями: у попередніх сезонах платформа вже тестувала моделі в реальному криптовалютному середовищі, де їм давали по $10 тис. кожному для автономної торгівлі криптоактивами на Hyperliquid без жодного втручання людей, а результати та історія ордерів були відкритими для всіх.

Організатори Alpha Arena позиціонували турнір як незалежний бенчмарк “автономної торгівлі реальними коштами”, де моделі мусили самостійно генерувати торгові ідеї, обирати розміри позицій, управляти ризиками й часом входу/виходу — із застосуванням як ринкових даних, так і новин та настроїв. Це перша велика публічна спроба порівняти здатність різних “ШІ-систем ухвалювати складні фінансові рішення під час торгівлі BTC, ETH та іншими цифровими активами.

За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Дані: X / Alpha Arena

У компанії xAI підкреслили, що Grok 4.20 “не просто добре показує себе на тестах — він заробляє реальні гроші на живих ринках“. Модель перевершила всі інші значущі “ШІ‑системи, ставши єдиною, що завершила сезон із позитивним фінансовим результатом. Ілон Маск відреагував на успіх Grok 4.20 з іронією.

“Здається, я знайшов спосіб оплатити всі ці GPU”, – написав він у Х.

За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Дані: Х

Раніше Маск також висловлював власне бачення розвитку Grok у контексті загального штучного інтелекту, заявивши на Baron Investment Conference, що оцінює ймовірність досягнення AGI з Grok 5 на рівні 10%. Результати Grok 4.20 підтверджують ефективність моделі не лише у лабораторних умовах або на бенчмарках, а й у реальному живому трейдингу, демонструючи, що штучний інтелект здатен приносити реальні фінансові результати на ринку акцій або криптовалют.

Крім комерційних та цивільних застосувань, Grok планують інтегрувати у системи Міністерства оборони США. Міністр оборони Піт Хегсет підтвердив, що чат‑бот від xAI буде включений у внутрішню інфраструктуру відомства та працюватиме паралельно з продуктами Google у мережах Пентагону.

Джерело: X

Популярні новини

arrow left
arrow right
За криптовалюти від Lyzi на базі Tezos тепер можна купити Porsche та Lamborghini, а також зробити пожертву лікарям
YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
Trust Wallet запустив у гаманці платежі Apple Pay і Google Pay та ринок прогнозів Predictions
У продажу з’явилося кільце Moodring, яке транслює рухи криптовалютних ринків на палець
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
Messari озвучила крипто-тези на 2026 рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Провал сейлу MegaETH: зібрано $500 млн замість $250 млн через помилку, яку активував випадковий користувач
Жінка отримала психоз через ШІ: моделювала власне тіло у генераторах зображень і зненавиділа реальне
Операція "Синя пташка": стартап відроджує "вбитий" Маском Twitter у новій соцмережі
У соцмережах почали “поховання” Solana з падінням до $5: гучний судовий процес став приводом для паніки
Голова Microsoft Сатья Наделла: “Галузь ШІ повинна заслужити дозвіл суспільства на споживання енергії”
У США опалюють будинки біткоїном: пристрій коштує всього $900
Ubisoft показала шутер Teammates з “розумними” NPC на ШІ, які реагують на голосові команди
AI Молодець! Київстар та Мінцифри дарують смартфон за назву до національного ШІ
NVIDIA підозрюють у маніпулюванні фінансовою звітністю у стилі Enron, котра збанкрутувала у 2000 році
YouTube запустив нову персоналізовану стрічку — просто скажіть ШІ, що ви хочете бачити (або ні)
Гаманець Ledger знову зламали зі стороннього ресурсу — як і минулої зими
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати