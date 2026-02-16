У соцмережах знайшли зв’язок між падінням біткоїна та арештами відомих крипто-СЕО

Depositphotos

Соцмережі “розгоняють” новий тренд: кожне велике “дно” біткоїна, схоже, збігається з арештом або вироком топ-менеджера криптокомпанії. Найсвіжіший випадок — CEO SafeMoon Брейден Кароні, який отримав 100 місяців тюрми, поки біткоін торгується нижче $70 тис.





У X користувачі помітили повторюваний патерн: великі локальні мінімуми біткоїна збігалися з арештами або вироками керівників криптопроєктів. У пості користувач Shah згадує випадки 2019 року з Александром Вінніком (BTC-e), 2022-2023 років з До Квоном і С.B.F. (Luna та FTX) та 2024 року з Чанпеном Чжао (Binance). Найновішою подією в цій серії став вирок Брейдену Кароні, CEO SafeMoon, який отримав 100 місяців ув’язнення 10 лютого 2026 року. У цей час біткоїн торгувався нижче $70 тис. після падіння з $126 тис.

Shah підкреслює, що незалежно від причин, статистика свідчить про регулярність таких збігів, і інвестори на ринку часто слідкують за подібними сигналами, аби прогнозувати локальні мінімуми та потенційний початок параболічного зростання біткоїна.

Користувач OGA_NFT у коментарях зазначає, що патерн дійсно повторюється, але його поява не є випадковою: правоохоронні органи, за його словами, нібито координують дії з ринковими циклами, а обвинувачення зазвичай з’являються одразу після великих подій ліквідності. За його словами, “розумні гроші” вже займають позиції до того, як заголовки виходять у ЗМІ. Юзер з ніком Lucas додає, що крипторинок “буквально потребує кривавої жертви одного великого CEO за цикл, перш ніж може піти параболічно”, і називає це “найпослідовнішим патерном у всьому просторі”, хоча жодна із спільнот не може пояснити, чому він працює.

Нагадаємо — у 2019 році Александр Віннік, оператор криптобіржі BTC-e, був заарештований за обвинуваченням у відмиванні грошей та сприянні незаконним транзакціям у криптовалюті. Його арешт збігся з локальним мінімумом біткоїна, після чого спостерігався поступовий відновлювальний ріст ціни. Подія привернула увагу міжнародних правоохоронних органів і криптоспільноти. У 2022-2023 роках До Квон, засновник Luna, та Сем Банкман-Фрід, CEO FTX, отримали судові вироки, пов’язані з крахом їхніх криптопроєктів. Ці події також збіглися з локальними мінімумами біткоїна після значних падінь ринку.

У 2024 році Чанпен Чжао, CEO Binance, отримав вирок, який також збігся з локальним мінімумом біткоїна. Судові дії проти нього відбулися на фоні глобальної уваги до регулювання криптовалютних бірж. Вплив на ринок BTC був помітним, оскільки інвестори оцінювали ризики співпраці з великими платформами. З Чанпеном Чжао пов’язаний ще один криптозабобон: деякі користувачі знаходили знаки руху біткоїна у його книзі.





