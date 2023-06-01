Новини Кіно 01.06.2023 о 17:08

Поповнення в «‎павучому всесвіті»: продюсери натякнули на повнометражний фільм про Майлза Моралеса та анімаційну версію «Спайдервумен‎»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Поповнення в «‎павучому всесвіті»: продюсери натякнули на повнометражний фільм про Майлза Моралеса та анімаційну версію «Спайдервумен‎»

Під час прем’єри продовження мультфільму 2018 року «Людина-павук: Крізь Всесвіт‎» продюсери повідомили, що у розробці (окрім власне третьої частини мультфільму) перебувають ще кілька проєктів – анімаційний фільм про «Спайдервумен‎» і повнометражна версія про Майлза Моралеса з реальними акторами.

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Чутки про анімаційну історію з «жінкою-павуком» в головній ролі ходили з моменту, коли Олівія Вайлд підписала контракт на зйомку жіночого проєкту Marvel. Однак зараз мультфільм виглядає більш реальним, оскільки продюсер Аві Арад сказав Variety, що він вийде «‎швидше, ніж очікується».

Поповнення в «‎павучому всесвіті»: продюсери натякнули на повнометражний фільм про Майлза Моралеса та анімаційну версію «Спайдервумен‎»

Жінка-павук – це альтер-его різних персонажів у всесвіті «‎Людини-павука», включно з Ґвен Стейсі, Мері Джейн Вотсон і Джесікою Дрю. Стейсі та Дрю з’являються у фільмах «Людина-павук: Крізь Всесвіт‎», яких озвучили Гейлі Стайнфельд та Ісса Рей відповідно.

Незрозуміло, чи повторить Стайнфельд свою роль в анімаційній версії «‎Спайдервумен», але, схоже, що вона з радістю прийме таку пропозицію, якщо вона буде:

«Це наче робота моєї мрії, записуйте мене знову і знову. Мені має бути комфортно!».

Продюсерка Емі Паскаль додала, що роботу над четвертим фільмом «‎Людина-павук» з Томом Голландом та Зендеєю довелось призупинити через страйки сценаристів.

«Людина-павук: Крізь всесвіт», який відсьогодні стартував в українському прокаті, є продовженням анімаційного фільму, що вийшов у 2018 році. У ньому десятки Людей-павуків вивільняються, коли Майлз Моралес (озвучений Шаміком Муром) потрапляє у «‎Павучі світи» – мультивсесвіт, який поєднує усіх героїв між собою.

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