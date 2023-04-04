Sony показала новий трейлер наступного фільму «Людина-павук: Крізь всесвіт» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) – з 1 червня у кінотеатрах України

Sony представила новий трейлер наступного анімаційного фільму “Людина-павук: Крізь всесвіт”, продовження стрічки 2018 року. У ньому десятки Людей-павуків вивільняються, коли Майлз Моралес (озвучений Шаміком Муром) потрапляє у Spider-Verse – мультивсесвіт, який з’єднує кожного з них між собою.

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Люди-павуки об’єднують свої сили для стримування погроз, які можуть порушити порядок речей у кожному з всесвітів – з ними Майлза знайомить Гвен Стейсі. Їхні сили піддає випробуванню антагоніст Спот, який створить портали у просторі та між всесвітами.

Спот – не єдиний супротивник в Across the Spider-Verse. Новий трейлер демонструє, як у другій своїй пригоді Майлз Моралес бореться з Силою павуків. Ця команда Людей-Павуків керує мультивсесвітами, але їхні методи не завжди героїчні. У протистоянні їм Майлз відстоюватиме принципи, в які він вірить, спровокувавши війну між двома фракціями.

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Трейлер показує Мігеля О’Хару, також відомого як Людина-павук 2099 (озвучує Оскар Айзек). Ця Людина-павук з майбутнього зазнала важких втрат, які перетворили його на прагматичного та жорстокого лиходія. Він вважає, що ціль виправдовує засоби, що робить його сильним противником.

У трейлері показано безліч Людей-павуків із фільмів, коміксів, відеоігор та мультсеріалів. Схоже, що автори нового фільму хочуть вшанувати кожне втілення Людини-павука. Сюжет сиквелу представляє ідеальну можливість поєднати всіх цих персонажів у єдиному дійстві.

Режисерами фільму стали Хоакім Дос Сантос, Джастін К. Томпсон та Кемп Пауерс. У кінотеатрах України нова «Людина-павук: Через всесвіт» дебютує 1 червня 2023 року. Фільм стане першою із двох частин сиквелу, продовження очікується 29 березня 2024 року.

Джерело: Collider, The Hollywood Reporter