Популярний криптогаманець MetaMask запускає власний стейблкоїн mUSD

Новий тренд на стейблкоїни не пройшов повз MetaMask. Популярний криптогаманець від Ethereum-студії Consensys представив MetaMask USD (mUSD) — нативний стейблкоїн. mUSD випустить компанія Bridge — платформа для випуску стейблкоїнів, що належить Stripe. Мінтинг відбудеться через децентралізовану інфраструктуру M0.

У компанії додали, що mUSD буде повністю забезпечений 1:1 “високоякісними, високоліквідними активами, еквівалентними долару”, з прозорістю в реальному часі та крос-чейн сумісністю через мережу ліквідності M0.

MetaMask USD повністю забезпечений готівкою США та короткостроковими скарбничими облігаціями, які генерують дохід”. Очікується, що запуск відбудеться вже цього місяця.

Тим часом стейблкоїни досягли обсягу майже $1 трлн після прийняття американського GENIUS Act — закону для регулювання платіжних стейблкоїнів.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: MetaMask