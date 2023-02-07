Порівняльне відео Hogwarts Legacy: швидше завантажується на PS5, частота кадрів вище на Xbox Series X

На каналі ElAnalistaDeBits вийшло відео, в якому порівнюється гра Hogwarts Legacy, що запускається на різних платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S. У ролику підкреслюється різниця між різними версіями.
В цілому, можна відзначити, що версія для PlayStation 5 має перевагу перед Xbox Series X щодо часу завантаження та продуктивності в режимі трасування променів. Водночас версія для Xbox Series X забезпечує кращу продуктивність у всіх інших режимах. Також автор відео зробив такі висновки:
- Версії для PS5 та Xbox Series X мають по 5 графічних режимів. Режим високої якості забезпечує налаштування, які можна порівняти з пресетами High/Ultra на ПК з роздільною здатністю 1800p і частотою 30 кадрів в секунду без трасування променів.
- Трасування променів застосовується до тіней і відбиття (за винятком води), тіней і навколишнього затінення в гібридному режимі зі звичайним освітленням. Однак RT генерує надто багато шуму на деяких поверхнях на консолях та ПК.
- Трасування променів на PS5 та Xbox Series X викликає зниження дальності промальовування та якості текстур.
- Hogwarts Legacy на Xbox Series S не підтримує трасування променів і має лише 3 графічні режими.
- Тіні в режимі Quality (Fidelity) мають вищу роздільну здатність на PS5 в порівнянні з Xbox Series X.
- На консолях (крім Xbox Series S) можна розблокувати частоту кадрів.
- Режим Quality на консолях підвищує якість текстур, дальність промальовування, покращує відображення тіней, рослинності та освітлення.
- Всі версії страждають від підвисання всередині замку при переміщенні кімнатами. Бувають випадки застрягання у дверному отворі до закінчення завантаження наступної кімнати.
- У версії для Xbox Series S спостерігається менша щільність NPC.
- Режими Balanced і Performance HFR можна увімкнути лише на дисплеях, сумісних із частотою 120 Гц.
- Трасування променів на ПК надто вимогливе порівняно з результатом. Це той випадок гри, коли традиційна система освітлення є основою розробки, а трасування променів – непотрібним поліпшенням.
Нагадаємо, гра Hogwarts Legacy розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Вихід гри на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК запланований на 10 лютого. Консолі PlayStation 4 та Xbox One отримають гру 4 квітня, а Nintendo Switch – 25 липня 2023 року.
Джерело: wccftech