Порівняльне відео Hogwarts Legacy: швидше завантажується на PS5, частота кадрів вище на Xbox Series X

На каналі ElAnalistaDeBits вийшло відео, в якому порівнюється гра Hogwarts Legacy, що запускається на різних платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S. У ролику підкреслюється різниця між різними версіями.

В цілому, можна відзначити, що версія для PlayStation 5 має перевагу перед Xbox Series X щодо часу завантаження та продуктивності в режимі трасування променів. Водночас версія для Xbox Series X забезпечує кращу продуктивність у всіх інших режимах. Також автор відео зробив такі висновки:

Версії для PS5 та Xbox Series X мають по 5 графічних режимів. Режим високої якості забезпечує налаштування, які можна порівняти з пресетами High/Ultra на ПК з роздільною здатністю 1800p і частотою 30 кадрів в секунду без трасування променів.

Трасування променів застосовується до тіней і відбиття (за винятком води), тіней і навколишнього затінення в гібридному режимі зі звичайним освітленням. Однак RT генерує надто багато шуму на деяких поверхнях на консолях та ПК.

Трасування променів на PS5 та Xbox Series X викликає зниження дальності промальовування та якості текстур.

Hogwarts Legacy на Xbox Series S не підтримує трасування променів і має лише 3 графічні режими.

Тіні в режимі Quality (Fidelity) мають вищу роздільну здатність на PS5 в порівнянні з Xbox Series X.

На консолях (крім Xbox Series S) можна розблокувати частоту кадрів.

Режим Quality на консолях підвищує якість текстур, дальність промальовування, покращує відображення тіней, рослинності та освітлення.

Всі версії страждають від підвисання всередині замку при переміщенні кімнатами. Бувають випадки застрягання у дверному отворі до закінчення завантаження наступної кімнати.

У версії для Xbox Series S спостерігається менша щільність NPC.

Режими Balanced і Performance HFR можна увімкнути лише на дисплеях, сумісних із частотою 120 Гц.

Трасування променів на ПК надто вимогливе порівняно з результатом. Це той випадок гри, коли традиційна система освітлення є основою розробки, а трасування променів – непотрібним поліпшенням.

Нагадаємо, гра Hogwarts Legacy розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Вихід гри на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК запланований на 10 лютого. Консолі PlayStation 4 та Xbox One отримають гру 4 квітня, а Nintendo Switch – 25 липня 2023 року.

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Джерело: wccftech