Портрет українського розробника ігор за DOU: 30-річний киянин у стресі, працює до 45 год/тиждень без броні та бонусів

Сайт DOU склав щорічний портрет українського геймдев-спеціаліста, на основі опитування 700+ айтівців. Повна графіка з інтерактивом доступна за посиланням, ми — перекажемо основні моменти.
Демографія, географія та освіта опитаних розробників
- 32% — жінки, 68% — чоловіки.
- Медіанний вік становить 30 років, наймолодшому — 17 років, найстаршому — 53.
- Третина респондентів здобули освіту в галузі комп’ютерних наук, 5% взагалі не мають вищої освіти.
- Більшість анкет надійшли від софтвер-інженерів, далі йдуть тестувальники, артфахівці, геймдизайнери тощо.
- Найбільша кількість українських геймдев-розробників проживає у столиці (39%), також у топі Львів (11%), Дніпро (6%) та Одеса (4.6%).
Робочі процеси, зарплати та бронювання
- 51% розробників заробляють більше, ніж витрачають.
- Медіанна зарплата різниться залежно від типу компанії: в продуктових $3250, в аутстафінгових — $3000, а в аутсорсингових — $2125 (для стартапів цей показник склав $2800).
- 70, 5% фахівців працюють повністю віддалено.
- 59% працюють 35-45 годин на тиждень; найчастіше перепрацьовують софтвер-інженери.
- Понад 41% опитаних описують свій work-life balance як “нормальний, але є куди покращувати”.
- Більшість респондентів пропустили питання про бронювання (відповіли лише 44,5%); серед тих, хто відповів — лише 5% мають бронь (в основному, сеньйори та мідли, а також тех- чи тімліди).
Бонуси, інвестиції та рівень стресу
- Бонуси отримують лише 25% розробників; половина мають щорічну додаткову винагороду (10% отримали $4000, ще 10% — $2000 і 9% повідомили про бонус у $1000).
- Найпопулярніша інвестиція — донат на ЗСУ (38%), а також депозити й цінні папери (25%), криптовалюта (16%), власний бізнес (13%) та “однушка біля метро у Києві” (11%).
- 52% респондентів мають високий рівень стресу, серед найпопулярніших причин — невизначеність щодо майбутнього (76%), постійні обстріли (48%), страх мобілізації (38%), страх скорочення (37%) і надмірне навантаження на роботі (24%).
- Із психотерапевтом працюють лише 18% тих, хто заповнив анкету. Найпопулярніші замінники терапії — спорт, ChatGPT і медитації. Поодинокі фахівці звертаються за допомогою до родини чи використовують відеоігри, аби зняти стрес.
Портрет українського айтівця за DOU: 31-річний чоловік, що працює до 45 год/тиждень “в стресі” і планує виїхати з України
