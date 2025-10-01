Новини IT-бізнес 01.10.2025 comment views icon

Портрет українського розробника ігор за DOU: 30-річний киянин у стресі, працює до 45 год/тиждень без броні та бонусів

Катерина Даньшина

Сайт DOU склав щорічний портрет українського геймдев-спеціаліста, на основі опитування 700+ айтівців. Повна графіка з інтерактивом доступна за посиланням, ми — перекажемо основні моменти.

Демографія, географія та освіта опитаних розробників

  • 32% — жінки, 68% — чоловіки.
  • Медіанний вік становить 30 років, наймолодшому — 17 років, найстаршому — 53.
  • Третина респондентів здобули освіту в галузі комп’ютерних наук, 5% взагалі не мають вищої освіти.
  • Більшість анкет надійшли від софтвер-інженерів, далі йдуть тестувальники, артфахівці, геймдизайнери тощо.
  • Найбільша кількість українських геймдев-розробників проживає у столиці (39%), також у топі Львів (11%), Дніпро (6%) та Одеса (4.6%).

Робочі процеси, зарплати та бронювання

  • 51% розробників заробляють більше, ніж витрачають.
  • Медіанна зарплата різниться залежно від типу компанії: в продуктових $3250, в аутстафінгових — $3000, а в аутсорсингових — $2125 (для стартапів цей показник склав $2800).
  • 70, 5% фахівців працюють повністю віддалено.
  • 59% працюють 35-45 годин на тиждень; найчастіше перепрацьовують софтвер-інженери.
  • Понад 41% опитаних описують свій work-life balance як “нормальний, але є куди покращувати”.
  • Більшість респондентів пропустили питання про бронювання (відповіли лише 44,5%); серед тих, хто відповів — лише 5% мають бронь (в основному, сеньйори та мідли, а також тех- чи тімліди).

Бонуси, інвестиції та рівень стресу

  • Бонуси отримують лише 25% розробників; половина мають щорічну додаткову винагороду (10% отримали $4000, ще 10% — $2000 і 9% повідомили про бонус у $1000).
  • Найпопулярніша інвестиція — донат на ЗСУ (38%), а також депозити й цінні папери (25%), криптовалюта (16%), власний бізнес (13%) та “однушка біля метро у Києві” (11%).

  • 52% респондентів мають високий рівень стресу, серед найпопулярніших причин — невизначеність щодо майбутнього (76%), постійні обстріли (48%), страх мобілізації (38%), страх скорочення (37%) і надмірне навантаження на роботі (24%).
  • Із психотерапевтом працюють лише 18% тих, хто заповнив анкету. Найпопулярніші замінники терапії — спорт, ChatGPT і медитації. Поодинокі фахівці звертаються за допомогою до родини чи використовують відеоігри, аби зняти стрес.

Портрет українського айтівця за DOU: 31-річний чоловік, що працює до 45 год/тиждень “в стресі” і планує виїхати з України

