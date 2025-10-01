Портрет українського розробника ігор за DOU: 30-річний киянин у стресі, працює до 45 год/тиждень без броні та бонусів

Сайт DOU склав щорічний портрет українського геймдев-спеціаліста, на основі опитування 700+ айтівців. Повна графіка з інтерактивом доступна за посиланням, ми — перекажемо основні моменти.

Демографія, географія та освіта опитаних розробників

32% — жінки, 68% — чоловіки.

Медіанний вік становить 30 років, наймолодшому — 17 років, найстаршому — 53.

Третина респондентів здобули освіту в галузі комп’ютерних наук, 5% взагалі не мають вищої освіти.

Більшість анкет надійшли від софтвер-інженерів, далі йдуть тестувальники, артфахівці, геймдизайнери тощо.

Найбільша кількість українських геймдев-розробників проживає у столиці (39%), також у топі Львів (11%), Дніпро (6%) та Одеса (4.6%).

Робочі процеси, зарплати та бронювання

51% розробників заробляють більше, ніж витрачають.

Медіанна зарплата різниться залежно від типу компанії: в продуктових $3250, в аутстафінгових — $3000, а в аутсорсингових — $2125 (для стартапів цей показник склав $2800).

70, 5% фахівців працюють повністю віддалено.

59% працюють 35-45 годин на тиждень; найчастіше перепрацьовують софтвер-інженери.

Понад 41% опитаних описують свій work-life balance як “нормальний, але є куди покращувати”.

Більшість респондентів пропустили питання про бронювання (відповіли лише 44,5%); серед тих, хто відповів — лише 5% мають бронь (в основному, сеньйори та мідли, а також тех- чи тімліди).

Бонуси, інвестиції та рівень стресу

Бонуси отримують лише 25% розробників; половина мають щорічну додаткову винагороду (10% отримали $4000, ще 10% — $2000 і 9% повідомили про бонус у $1000).

Найпопулярніша інвестиція — донат на ЗСУ (38%), а також депозити й цінні папери (25%), криптовалюта (16%), власний бізнес (13%) та “однушка біля метро у Києві” (11%).