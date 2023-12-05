Новини Технології 05.12.2023 о 08:57 comment views icon

Посунься, ElevenLabs. Корейські дослідники запустили сервіс HierSpeech++, який клонує голоси — поки англійською, але безплатно

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Випробувати HierSpeech++ можна на Hugging Face або завантажити локально з GitHub.

Для генерації аудіо просто завантажте зразок голосу та текст, який необхідно озвучити.

Посунься, ElevenLabs. Корейські дослідники запустили сервіс HierSpeech++, який клонує голоси — поки англійською, але безплатно

На цей час інструмент HierSpeech++ доступний лише англійською, однак багатомовну модель планують запустити вже «‎найближчим часом».

Раніше ШІ-стартап ElevenLabs запустив власну послугу клонування голосу, що також дозволяє користувачам генерувати аудіо за допомогою нейромереж на основі завантажених зразків тривалістю кілька хвилин. (Компанія на початку року виклала свою технологію у відкритому доступі, чим одразу скористалися інтернет-троллі — в соцмережах тоді поширювали фейкові голоси знаменитостей, що говорили образливі речі, оголошували війни чи цитували Гітлера).

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