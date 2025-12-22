Valve згортає виробництво найдешевшого Steam Deck

Valve Steam Deck

Valve припиняє виробництво найдешевшої версії Steam Deck з LCD-дисплеєм і накопичувачем на 256 ГБ, яка коштувала $399. Модель, на жаль, більше не випускається і не повернеться у продаж після розпродажу залишків.

На сторінці портативної консолі у Steam Store прямо зазначено, що LCD-версію знято з продажу. У США ця модель вже позначена як розпродана. Окремого анонсу компанія не робила, а зміна з’явилася лише у вигляді примітки під списком моделей. Після цього найдоступнішим варіантом стала Steam Deck OLED із 512 ГБ пам’яті за $549. Це суттєве підвищення ціни, адже раніше стартова вартість робила “портативку” одним із найдешевших способів увійти у світ портативних ПК.

Примітка про припинення продажу Steam Deck з LCD-дисплеєм наприкінці скриншоту

Компанія не прокоментувала рішення напряму, тому причини можна лише припускати. Основним припущенням залишається зростання цін на оперативну пам’ять. Valve досі не визначилася з ціною Steam Machine та ймовірним релізом Half-Life 3, тож утримувати попередній пристрій у ціновому сегменті до $400 стає складніше.

Факт очевидний: епоха доступного Steam Deck із LCD-екраном завершилася. Саме ці моделі у 2022 році зробили пристрій масовим і задали тон ринку портативних ігрових ПК. OLED-версія має свої переваги, але зникнення базової конфігурації залишає порожню нішу, і навряд чи інші виробники швидко її заповнять. Принаймні в цьому ціновому сегменті.

Чи з’являться відновлені або обмежені партії LCD-моделей у майбутньому — невідомо. Компанія цього не підтверджувала. Проте тепер лінійка портативних консолей Valve стала значно дорожчою для нових покупців. Як власне і оперативна пам’ять, дефіцит якої може тривати щонайменше три роки.

Джерело: PC Gamer / The Verge