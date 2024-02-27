Працівники The Boring Company Ілона Маска отримали хімічні опіки під час будівництва тунелів

У звіті Управління з охорони праці стверджується, що під час будівництва системи тунелів у Лас-Вегасі деякі працівники The Boring Company працювали по 12 годин без обіду за важких умов (температура сягала 38°C), а також мали справу з хімічними опіками та іншими нещасними випадками.
Тунель у Лас-Вегасі довжиною до 3-х кілометрів був відкритий ще у 2021 році, однак The Boring Company продовжувала розширювати мережу, аби поєднати Resorts World на Лас-Вегас-Стріп, сусідній аеропорт і стадіон Allegiant.
Нині Bloomberg, посилаючись на розслідування Управління з охорони праці, пише, що деякі працівники під час будівництва були вимушені пробиратися через бруд, який містив хімікати, через що вони отримали опіки.
Мали місце й інші нещасні випадки — одного зі стажерів «ледь не розчавило» через обвал контейнера з цементом, а інший працівник ледь не потрапив під машину, коли гальма навантажувача відмовили (на щастя, його врятував ремінь безпеки).
Минулої осені Управління з охорони праці вже оштрафувало The Boring Company на $112 504 після виявлення восьми «серйозних» порушень. Однак компанія відкинула претензії, заявивши, що організація «не змогла встановити, що передбачувані порушення мали місце».
Ілон Маск заснував свою тунелебудівну компанію ще у 2016 році, щоб розв’язати проблему перевантажених доріг.
«Затори зводять мене з розуму», — писав мільярдер на той час у соцмережах.
Нині The Boring Company має дослідницько-конструкторський тунель у Готорні, штат Каліфорнія, однак єдиним активним комерційним тунелем є збудований у Лас-Вегасі.
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Компанії мільярдера не вперше стикаються зі звинуваченнями у потенційній небезпеці для працівників — торік розслідування Reuters виявило, що працівники SpaceX працювали понад 80 годин на тиждень і стикалися з високим рівнем травматизму, через те, що намагались не відставати від «маніакального відчуття терміновості» Маска. Відомо, що мільярдер керує своїми компаніями з високою інтенсивністю, іноді вимагаючи спринтів на роботі та навіть ночівель на робочому місці.
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